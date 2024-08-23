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23 называются "Дикие Гуси".

В былые времена обыкновенная сипуха не встречалась в Германии, но с 2017 года эти милые ночные птички были reintroduцированы в северо-восточной части Баварии.

 and  Hanna Hofmann
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В текущем году ассоциация ландшафтного менеджмента и охраны растений Баварии освободила двадцать...
В текущем году ассоциация ландшафтного менеджмента и охраны растений Баварии освободила двадцать три имперских орла в их естественную среду обитания в Верхнем Пфальце.

- 23 называются "Дикие Гуси".

Население бурых сов в Северной Баварии расширяется. Как сообщило Общество по охране ландшафта и защиты видов (VLAB) из Эрбендорфа (район Тиршенрейт), в дикую природу было выпущено 23 совы, молодые птицы адаптируются к лесам Верхнего Пфальца и Верхней Франконии. С 2017 года, когда начался проект по повторному введению, было выпущено около 100 бурых сов.

Эти бурые совы происходят из программ разведения в зоопарках и парках дикой природы во Франции и Германии. Председатель VLAB Йоханнес Брадтка доволен тем, что за годы сложилась широкая сеть, способствующая генетическому разнообразию в популяции. Для каждой только что выпущенной бурой совы проводилось тестирование ДНК.

Это позволяет отслеживать и расширять генетический пул популяции, чтобы избежать инбридинга, объясняет руководитель проекта Михаэла Домеер. "Генетическое разнообразие является важным фактором для долговременного выживания любого вида. С помощью тестирования ДНК мы можем теперь целенаправленно работать над сохранением здоровья популяции бурых сов и снижением риска их исчезновения".

В этом году использовались GPS-трекеры. Девять сов были оснащены небольшими GPS-GSM трекерами (по 26 грамм каждый), которые были прикреплены к бедрам птиц ветеринаром без влияния на их полет или движения. Через примерно год ремни растворятся, и передатчики отпадут. До этого времени будет собираться информация о миграционных паттернах сов.

"Телеметрия является значительным шагом вперед для нашего проекта, давая нам представление о жизни бурых сов после выпуска. Мы с нетерпением ждем первых результатов", - говорит Брадтка. Передатчики можно будет извлечь и повторно использовать после того, как они отпадут.

Перед выпуском сов содержали в вольерах, чтобы они могли приспособиться к новому лесному окружению. В это время их еще кормили. Как вспоминает Брадтка, в конце они нетерпеливо ждали выхода. "Они не могли дождаться". Процент смертности выпущенных бурых сов составляет от 40 до 50%. Наиболее частой причиной смерти являются дорожные происшествия, такие как столкновения с грузовиками или машинами.

Общество установило около 220 гнездовых коробок в лесах Фихтельских гор, Хесслереута, Верхнего Пфальца, Штейнвальда, тренировочного полигона Графенвёр и даже за границей в Чешском лесу Богемии.

Бурая сова является крупнейшей и одной из самых редких сов в Центральной Европе. Она достигает 60 сантиметров в высоту, имеет размах крыльев 125 сантиметров и может прожить до 20 лет. Бурая сова когда-то вымерла в Германии. Последний известный экземпляр был убит около ста лет назад в пограничном районе Баварии и Чехии.

Проект по повторному введению бурых сов в северо-восточной Баварии начался в 2017 году. Проект частично финансируется Фондом Хайнца Зиелманна.

Другие зоопарки и парки дикой природы в Европе также участвуют в программе разведения, еще больше расширяя генетическое разнообразие. Данные, полученные от GPS-трекинга, могут помочь идентифицировать потенциальные опасности для бурых сов и способствовать разработке защитных мер.

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