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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

23-летний мужчина арестован после ограбления джинсового магазина

Неизвестный грабитель ограбил магазин денима в Гамбурге. Полиция быстро раскусила план.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Полиция арестовала 23-летнего. Его подозревают, в том числе, в ограблении магазина джинсов.
Полиция арестовала 23-летнего. Его подозревают, в том числе, в ограблении магазина джинсов.

- 23-летний мужчина арестован после ограбления джинсового магазина

После того, как неизвестный грабитель ограбил магазин джинсов в Hamburg-Neustadt во вторник днем, полиция арестовала 23-летнего мужчину. Он подозревается в угрозе 26-летнему сотруднику ножом и краже наличных.

Мужчина подозревается в совершении дальнейших преступлений в центре города во вторник вечером и в среду утром, что позволило полиции идентифицировать и арестовать его в четверг утром в районе St. Georg. Мужчина должен предстать перед судьей сегодня.

23-летний мужчина, арестованный за ограбление магазина джинсов, может нуждаться в помощи полиции в связи с возможными обвинениями в совершении преступлений в центре города. Полиция активно расследует эти инциденты и представит свое дело в суде против подозреваемого сегодня.

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