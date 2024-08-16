- 23-летний мужчина арестован после ограбления джинсового магазина

После того, как неизвестный грабитель ограбил магазин джинсов в Hamburg-Neustadt во вторник днем, полиция арестовала 23-летнего мужчину. Он подозревается в угрозе 26-летнему сотруднику ножом и краже наличных.

Мужчина подозревается в совершении дальнейших преступлений в центре города во вторник вечером и в среду утром, что позволило полиции идентифицировать и арестовать его в четверг утром в районе St. Georg. Мужчина должен предстать перед судьей сегодня.

23-летний мужчина, арестованный за ограбление магазина джинсов, может нуждаться в помощи полиции в связи с возможными обвинениями в совершении преступлений в центре города. Полиция активно расследует эти инциденты и представит свое дело в суде против подозреваемого сегодня.

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