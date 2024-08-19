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23-летний человек умер от ядовитого укуса скрипачного паука.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Чаще всего паук-скрипач обитает на юге Европы в малонаселенных районах.
Чаще всего паук-скрипач обитает на юге Европы в малонаселенных районах.

23-летний человек умер от ядовитого укуса скрипачного паука.

Изначально он думал, что это укус комара, но опухоль стала больше и причиняла невыносимую боль: Молодой человек в Италии был укушен скрипичной паучихой и скончался через несколько недель.

Еще раз, в течение нескольких недель кто-то в Италии умер от яда скрипичной паучихи. Как сообщает ANSA, 23-летний молодой человек трагически скончался в больнице на юге Италии из-за септического шока и отказа органов. Его укусила паучиха примерно за месяц до этого. В июле 52-летний полицейский также скончался на Сицилии после укуса той же разновидности паучихи.

Согласно местным сообщениям, 23-летнего укусила, когда он работал в саду для компании. Сначала он подумал, что это укус комара, но soon он почувствовал нестерпимую боль и soon thereafter развился абсцесс на ноге, который привел к гниению окружающих тканей. thereafter он обратился за медицинской помощью. Не прошло и нескольких дней, как молодого человека перевели в больницу, и его жизнь оборвалась.

Скрипичная паучиха (Loxosceles rufescens) родом из Средиземноморского региона, Азии и Северной Америки, согласно Мировому каталогу пауков. Она имеет однородный желтовато-коричневый цвет, размером от 7,5 до 9 миллиметров. Название "скрипичная паучиха" происходит от отметины на ее теле, похожей на форму скрипки. Интересной чертой является наличие шести глаз вместо обычных восьми. Скрипичная паучиха в целом считается неагрессивной, но ее яд очень сильный. Она предпочитает сухую почву, норы и часто встречается возле домов, особенно в садах.

В 2015 и 2017 годах двое людей погибли после укуса паучихи. Однако последующее расследование показало, что оба случая были осложнены ранее существовавшими заболеваниями.

Смерть 23-летнего молодого человека произошла в результате укуса ядовитой скрипичной паучихи. Несмотря на то, что он initially думал, что это укус комара, его симптомы ухудшились, что привело к его кончине в больнице.

Несмотря на то, что скрипичная паучиха неагрессивна, ее яд очень сильный и в прошлом приводил к летальным исходам, как в случае с молодым человеком и другими.

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