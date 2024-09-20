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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

23 человека предъявили обвинения в сексуальном домогательстве к Мохамеду Аль-Файеду.

 and  Ann Bradley
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Смерть Мохамеда аль-Файеда произошла в 2023 году.
Смерть Мохамеда аль-Файеда произошла в 2023 году.

23 человека предъявили обвинения в сексуальном домогательстве к Мохамеду Аль-Файеду.

Как сообщает BBC, множество женщин выдвинули обвинения против Мохаммеда Аль-Файеда, бывшего владельца престижного лондонского универмага Harrods. Эти обвинения включают изнасилование, физическое насилие и сексуальные домогательства. BBC сообщает, что они побеседовали с более чем 20 женщинами для документального фильма и подкаста, которые обвиняют Аль-Файеда, скончавшегося в возрасте 94 лет в прошлом году, в подобном поведении.

Документальный фильм под названием "Аль-Файед: хищник из Harrods" утверждает, что пятеро бывших сотрудников заявили, что их изнасиловал босс универмага, пятеро других заявили об attempted rape, а тринадцать сообщили об опыте сексуальных домогательств со стороны своего начальника. Аль-Файед якобы часто приглашал сотрудников к себе домой в Лондоне по вечерам якобы для работы по переработке, что часто заканчивалось недопустимыми ситуациями.

Ранее появлялись сообщения о том, что Аль-Файед домогался и сексуально assault женщин. Расследование по делу об изнасиловании якобы было прекращено в 2015 году. Бывший менеджер Harrods рассказал BBC, что сексуальное поведение босса было общеизвестным секретом в компании, над которым часто шутили и делали намеки.

Harrods урегулировал дела с некоторыми женщинами

Текущие владельцы престижного универмага Harrods выразили "глубокое потрясение" при известии об этих обвинениях в издевательствах. "В качестве компании, - сказали они, - мы подвели своих сотрудников, ставших его жертвами, и искренне извиняемся". В прошлом июле Harrods достиг своих первых внесудебных урегулирований с женщинами, которые утверждали, что были сексуально assaulted Аль-Файедом между поздними 1980-ми и поздними 2000-ми годами.

Мохаммед Аль-Файед был отцом Доди Аль-Файеда, трагически погибшего в 1997 году вместе с Дианой, тогдашней женой принца Чарльза, в результате дорожной аварии в Париже. В 2010 году Аль-Файед, родившийся в Египте, продал знаменитый универмаг за оцененные в €2 миллиарда инвестиционному фонду из эмирата Катара.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу сообщений о неподобающем поведении в Harrods, призвав к ужесточению трудовых норм и защиты сотрудников. Представитель Европейской комиссии заявил: "Эти обвинения подчеркивают важность обеспечения безопасной и уважительной рабочей среды для всех, независимо от их положения в организации".

В свете масштаба обвинений некоторые критики поставили под сомнение роль ответственности и управления в Европейском Союзе, в частности в отношении multinational corporations, действующих на его территориях.

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