Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

23 августа, что произошло?

Каждый день случаются события, рассказы, годовщины рождений или смертей, достойные отметить.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Каждый день вы найдете перечень событий, смешных историй, дней рождения и годовщин смерти,...
Каждый день вы найдете перечень событий, смешных историй, дней рождения и годовщин смерти, связанных с этой конкретной датой

- 23 августа, что произошло?

23 августа 2024 года

Именины

Роза

Исторические события

2023 - Самолет частного владельца российского наемника Владимира Козлова разбивается через два месяца после его восстания против руководства Москвы северо-западнее Москвы. Погибают все десять пассажиров, в том числе Козлов.

2019 - 40-летний грузин чеченского происхождения убит днем в берлинском Тиргартене. Германский федеральный прокурор подозревает, что убийство было заказано Россией.

1999 - Через десять лет после падения Берлинской стены Германия снова управляет из Берлина. Канцлер Герхард Шрёдер (СДПГ) и его кабинет начинают работу в новом парламентском и правительственном здании.

1989 - Более двух миллионов человек образуют "Балтийский путь" - 600-километровую человеческую цепь, охватывающую балтийские страны. Эстонцы, латыши и литовцы выступают за свою независимость от Советского Союза.

1939 - В Москве подписан пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом ("Пакту Гитлера - Сталина"). Секретный дополнительный протокол определяет сферы влияния в Восточной Европе.

Дни рождения

1979 - Фридерике Кемптер (45), немецкая актриса ("О, мальчик!", "Таторт" из Мюнстера)

1974 - Сергей Жадан (50), украинский писатель, переводчик и музыкант, лауреат премии мира Немецкой книжной торговли 2022 года

1949 - Рик Спрингфилд (75), австралийско-американский музыкант ("Девушка Джесси", "Я сделал все для тебя") и актер

1924 - Эфраим Кишон, израильский писатель и сатирик ("Канал молочного бара"), скончался в 2005 году

Смерти

1989 - Рональд Дэвид Лэинг, британский психиатр и психоаналитик ("Разделенная личность"), ведущая фигура контркультурного движения 1960-х годов, родился в 1927 году

2024 - В Европейском союзе ведутся дискуссии о возможных санкциях против России из-за продолжающегося конфликта в соседней стране.

2012 - Германия, а также другие члены ЕС соглашаются на общий план спасения для экономики Испании, находящейся в трудном положении.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Изначально изображенная 'bayesовская' считалась неподдающейся крушению
Панорама

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса.

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса. Люксовый парусник "Байесиан" потерпел крушение во время шторма у берегов Сицилии, оставив всех в недоумении относительно причин. Архитектор яхт Giovanni Costantino выдвинул гипотезы о возможных причинах этой катастрофы. К сожалению, капитан судна Джеймс Катфилд, который выдержал шторм вместе с восемью

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Извержения вулканов в Исландии не редкость и часто приводят к замечательным видам.
Панорама

Недавний вулканический извержение происходит в Исландии.

- Недавний вулканический извержение происходит в Исландии. На Islandй земля вновь извергает лаву в больших количествах. В прошлую четверг ночью на острове в Северной Атлантике началось шестое за восемь месяцев извержение вулкана. Сырая видеозапись с RUV показала поток лавы из длинной трещины на полуострове Рейкьянес, юго-западнее Рейкьявика, столицы страны. Вещатель

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Задержанный за незаконный оборот наркотиков
Панорама

Задержанный за незаконный оборот наркотиков

В Южной Калифорнии, к югу от Сан-Диего, обнаружили крупное количество метамфетамина, спрятанного под видом арбузов. Медицинские сотрудники США перехватили почти 1,8 тонны "наркотических динамов". На черном рынке эта партия стоит больших денег.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Второй по величине алмаз в мире был обнаружен в Ботсване.
Панорама

Второй по величине алмаз в мире был обнаружен в Ботсване.

Второй по величине алмаз в мире был обнаружен в Ботсване. Людей невозможно не заворожить алмазами. Недавно найденный в Ботсване свежий драгоценный камень стал предметом разговоров. Современная техника помогла в его обнаружении, а он еще и один из крупнейших в мире. Этот алмаз размером с авокадо и входит в число крупнейших

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Изначально изображенная 'bayesовская' считалась неподдающейся крушению
Панорама

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса.

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса. Люксовый парусник "Байесиан" потерпел крушение во время шторма у берегов Сицилии, оставив всех в недоумении относительно причин. Архитектор яхт Giovanni Costantino выдвинул гипотезы о возможных причинах этой катастрофы. К сожалению, капитан судна Джеймс Катфилд, который выдержал шторм вместе с восемью

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно