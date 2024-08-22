- 23 августа, что произошло?

23 августа 2024 года

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Исторические события

2023 - Самолет частного владельца российского наемника Владимира Козлова разбивается через два месяца после его восстания против руководства Москвы северо-западнее Москвы. Погибают все десять пассажиров, в том числе Козлов.

2019 - 40-летний грузин чеченского происхождения убит днем в берлинском Тиргартене. Германский федеральный прокурор подозревает, что убийство было заказано Россией.

1999 - Через десять лет после падения Берлинской стены Германия снова управляет из Берлина. Канцлер Герхард Шрёдер (СДПГ) и его кабинет начинают работу в новом парламентском и правительственном здании.

1989 - Более двух миллионов человек образуют "Балтийский путь" - 600-километровую человеческую цепь, охватывающую балтийские страны. Эстонцы, латыши и литовцы выступают за свою независимость от Советского Союза.

1939 - В Москве подписан пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом ("Пакту Гитлера - Сталина"). Секретный дополнительный протокол определяет сферы влияния в Восточной Европе.

Дни рождения

1979 - Фридерике Кемптер (45), немецкая актриса ("О, мальчик!", "Таторт" из Мюнстера)

1974 - Сергей Жадан (50), украинский писатель, переводчик и музыкант, лауреат премии мира Немецкой книжной торговли 2022 года

1949 - Рик Спрингфилд (75), австралийско-американский музыкант ("Девушка Джесси", "Я сделал все для тебя") и актер

1924 - Эфраим Кишон, израильский писатель и сатирик ("Канал молочного бара"), скончался в 2005 году

Смерти

1989 - Рональд Дэвид Лэинг, британский психиатр и психоаналитик ("Разделенная личность"), ведущая фигура контркультурного движения 1960-х годов, родился в 1927 году

2024 - В Европейском союзе ведутся дискуссии о возможных санкциях против России из-за продолжающегося конфликта в соседней стране.

2012 - Германия, а также другие члены ЕС соглашаются на общий план спасения для экономики Испании, находящейся в трудном положении.

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