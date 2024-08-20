- 21 августа, что произошло?
Текущая страница календаря на 21 августа 2024 года
Особый день
Благодарность, Верный
Важные исторические события
2014 г. - Следственный комитет парламента земли Тюрингии по делу NSU завершил расследование. По их мнению, серию убийств, совершенных троицей NSU, можно было предотвратить.
1959 г. - Гавайи стали 50-м штатом США.
1954 г. - Депутат ХДС Карлфранц Шмидт-Виттмак, сопровождаемый своей женой и дочерью, запросил убежище в ГДР. У него были прежние связи со Штази.
1944 г. - Начались дискуссии между США, СССР, Великобританией и Китаем в Думбартон-Оукс в Вашингтоне. Владыки работали над уставом, который позже был скорректирован и стал Уставом Организации Объединенных Наций.
1869 г. - Австрийский альпинист Пауль Грохманн покорил Большой Цинне в Доломитах.
Дни рождения
1969 г. - Оливер Гайсен (55), популярный немецкий телеведущий ("Шоу Оливера Гайсена")
1954 г. - Мартина Дорнье-Тифенталер (70), выдающийся немецкий юрист и менеджер, наследница авиационной компании Dornier
1944 г. - Питер Уир (80), талантливый австралийский кинорежиссер ("Мертвые поэты", "Проживая жизнь в окружении людей")
1904 г. - Граф Бейси, знаменитый американский джазовый пианист и руководитель оркестра ("Прыжок в один час", "Прыжок у леса"), скончался в 1984 году
Уходы
1999 г. - Лео Кастелли, влиятельный американский арт-дилер и владелец галереи, пионер 20-го века, представлявший мастеров вроде Роя Лихтенштейна, Фрэнка Стеллы и Энди Уорхола, родился в 1907 году
В этом 21 августа 2024 года вы найдете эти события на листе календаря. В 1944 году важные дискуссии проходили между мировыми державами, как записано на различных листах календаря.