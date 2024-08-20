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21 августа, что произошло?

Ежедневные события, смешные истории, дни рождения или памятные даты часто заслуживают признания.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Ежедневно вам будет представлен обзор событий, историй, дней рождения или памятных дат, связанных с...
Ежедневно вам будет представлен обзор событий, историй, дней рождения или памятных дат, связанных с этим днем.

- 21 августа, что произошло?

Текущая страница календаря на 21 августа 2024 года

Особый день

Благодарность, Верный

Важные исторические события

2014 г. - Следственный комитет парламента земли Тюрингии по делу NSU завершил расследование. По их мнению, серию убийств, совершенных троицей NSU, можно было предотвратить.

1959 г. - Гавайи стали 50-м штатом США.

1954 г. - Депутат ХДС Карлфранц Шмидт-Виттмак, сопровождаемый своей женой и дочерью, запросил убежище в ГДР. У него были прежние связи со Штази.

1944 г. - Начались дискуссии между США, СССР, Великобританией и Китаем в Думбартон-Оукс в Вашингтоне. Владыки работали над уставом, который позже был скорректирован и стал Уставом Организации Объединенных Наций.

1869 г. - Австрийский альпинист Пауль Грохманн покорил Большой Цинне в Доломитах.

Дни рождения

1969 г. - Оливер Гайсен (55), популярный немецкий телеведущий ("Шоу Оливера Гайсена")

1954 г. - Мартина Дорнье-Тифенталер (70), выдающийся немецкий юрист и менеджер, наследница авиационной компании Dornier

1944 г. - Питер Уир (80), талантливый австралийский кинорежиссер ("Мертвые поэты", "Проживая жизнь в окружении людей")

1904 г. - Граф Бейси, знаменитый американский джазовый пианист и руководитель оркестра ("Прыжок в один час", "Прыжок у леса"), скончался в 1984 году

Уходы

1999 г. - Лео Кастелли, влиятельный американский арт-дилер и владелец галереи, пионер 20-го века, представлявший мастеров вроде Роя Лихтенштейна, Фрэнка Стеллы и Энди Уорхола, родился в 1907 году

В этом 21 августа 2024 года вы найдете эти события на листе календаря. В 1944 году важные дискуссии проходили между мировыми державами, как записано на различных листах календаря.

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