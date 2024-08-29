- 20 животных вырвались из своих мест обитания в заповеднике.

В регионе Neckar-Odenwald примерно 20 необузданных существ сбежали после того, как неизвестные правонарушители vandalизмили их животноводческое хозяйство. По словам полиции, многочисленные ворота были сорваны и разбросаны ночью. Более 20 животных покинули свое хозяйство в Билигхайме, в том числе олени и их детеныши, как сообщил представитель полиции. Ни одно из этих животных не вернулось к обеду. Один олень остался в разрушенном загоне - из-за того, что его рога были слишком широки для входа.

Власти оценивают ущерб в размере не менее 20 000 евро. Ранее подобные инциденты уже происходили, как заявили офицеры. Раньше был инцидент со свободно гуляющими животными. Полиция сейчас разыскивает свидетелей.

Власти расследуют преступление вандализма в животноводческом хозяйстве в Билигхайме. Разрушение хозяйства и побег животных могут быть классифицированы как serious crime.

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