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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

20 животных вырвались из своих мест обитания в заповеднике.

Неизвестные злоумышленники демонтируют барьеры на входе. Лошади и их потомство убегают вディアниях ми Alo ними остается только один олень, по-видимому, принужденный там оставаться.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Около двадцати благородных оленей, вместе со своим молодняком, сумели вырваться из своей...
Около двадцати благородных оленей, вместе со своим молодняком, сумели вырваться из своей естественной среды обитания.

- 20 животных вырвались из своих мест обитания в заповеднике.

В регионе Neckar-Odenwald примерно 20 необузданных существ сбежали после того, как неизвестные правонарушители vandalизмили их животноводческое хозяйство. По словам полиции, многочисленные ворота были сорваны и разбросаны ночью. Более 20 животных покинули свое хозяйство в Билигхайме, в том числе олени и их детеныши, как сообщил представитель полиции. Ни одно из этих животных не вернулось к обеду. Один олень остался в разрушенном загоне - из-за того, что его рога были слишком широки для входа.

Власти оценивают ущерб в размере не менее 20 000 евро. Ранее подобные инциденты уже происходили, как заявили офицеры. Раньше был инцидент со свободно гуляющими животными. Полиция сейчас разыскивает свидетелей.

Власти расследуют преступление вандализма в животноводческом хозяйстве в Билигхайме. Разрушение хозяйства и побег животных могут быть классифицированы как serious crime.

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 and  Alex Stellmacher
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