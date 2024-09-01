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2 сентября произошли события.

Ежедневные события, личные истории, дни рождения или траурные годовщины заслуживают признания и воспоминаний.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Каждый день вы будете сталкиваться с обзорами событий, личных историй, празднований дней рождения...
Каждый день вы будете сталкиваться с обзорами событий, личных историй, празднований дней рождения или уходов, связанных с этим конкретным днем.

- 2 сентября произошли события.

Сегодняшний распорядок дня на 2 сентября 2024 года

Именины

Ингрид, Эммерих

Исторические события

2023 - Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) получил травму лица во время пробежки. Он продолжил выполнять свои обязанности через два дня, надев повязку на глаз, что вызвало и насмешки, и похвалу.

2014 - В ответ на американские авиаудары в Ираке террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) казнила американского журналиста Стивена Сотлоффа в Сирии. Видео жестокого убийства было размещено в интернете.

2009 - Фонд для выплаты бонусов за утилизацию старых автомобилей исчерпан. Введенный в рамках пакета экономической стимуляции государства семь месяцев назад, фонд в размере 5 миллиардов евро полностью истощен.

2004 - В библиотеке герцогини Анны Амалии в Веймаре, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, вспыхнул пожар. Примерно 50 000 книг уничтожены, и более 60 000 других повреждены.

1859 - Произошло знаменитое событие Карrington, самое сильное зарегистрированное солнечное возмущение. Телеграфные линии по всему миру были нарушены, а северное сияние наблюдалось даже в тропических районах.

Дни рождения

1969 - Роберт Хабек (55), видный немецкий политик (Зеленые), Вице-канцлер и Министр экономики и климатической защиты с 2021 года

1964 - Анья Шюте (60), немецкая актриса ("Лесное хозяйство Фалькенов", "Соседи Вихерт")

1964 - Киану Ривз (60), канадский актер ("Матрица")

1939 - Жак Ланг (85), влиятельный французский политик, Министр образования 2000-2002, Министр культуры 1981-1986 и 1988-1993

Скончавшиеся

1969 - Хо Ши Мин, вьетнамский политический лидер, Президент с 1946 года, и later, President of communist North Vietnam, born in 1890

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