- 18 сиамских кошек освобождены из заброшенного дома <unk> вмешательство

В местном отделе контроля за животными из заброшенной квартиры в Берлине-Митте изъяли 18 сиамских кошек. Ведомство начало процедуру в соответствии с Законом об охране животных в отношении владельца недвижимости, как сообщил местный совет. Мужчина проигнорировал предыдущее обязательное предписание и содержал кошек, которые размножались без контроля. Животных уже задержали в прошлую среду.

Проблемы, связанные с разведением

Некоторые кошки имели деформации, такие как неправильно расположенные конечности, аномалии позвоночника или проблемы со зрением, вызванные нерегулируемым разведением. Кроме того, ни одна из кошек не получала надлежащего ветеринарного ухода. В настоящее время они получают лечение в ветеринарной клинике берлинского приюта для животных, и некоторым из них может потребоваться хирургическое вмешательство. Сотрудники ищут новый подходящий дом для сиамских кошек.

Нерегулируемое разведение владельца недвижимости привело к другим проблемам со здоровьем у сиамских кошек. Несмотря на неотложную необходимость в ветеринарной помощи, ни одна из кошек не получила надлежащего медицинского ухода.

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