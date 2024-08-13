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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

18-летний парень с нацистскими символами подрезал людей.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Люди ожидают трамвай в Эскишехире. Вдали видна мечеть Решадия (архивное фото).
Люди ожидают трамвай в Эскишехире. Вдали видна мечеть Решадия (архивное фото).

18-летний парень с нацистскими символами подрезал людей.

Внезапно, в турецком городе Эскишехир на остановке трамвая появляется мужчина в маске. На нем шлем, бронежилет и символ правого экстремиста. Вооруженный ножом, он нападает и ранит нескольких человек, транслируя инцидент в прямом эфире в интернете.

18-летний парень без причины напал на людей в западном турецком городе Эскишехир, ранив пятерых. Нападавшего арестовали, объявил министр внутренних дел Али Ерликяя, не комментируя мотивы. Трое пострадавших находятся в реанимации, сообщает государственное информационное агентство Anadolu. Несколько сообщений упоминают о семи пострадавших.

Сообщается, что нападавший носил на груди символ правого экстремизма "Черное солнце", состоящий из нескольких свастик. Парень снял нападение и транслировал его в прямом эфире на X. В опубликованном новостным агентством DHA видео подозреваемый смотрит в камеру, а затем бросается на людей с ножом.

В видео слышны крики "помогите", сообщает ежедневная газета "Cumhuriyet". Также видно, как полицейский бежит за 18-летним и спрашивает: "Кто ты? Что ты хочешь?"

Нападавший атаковал людей, ожидающих на остановке трамвая возле мечети, сообщает "Cumhuriyet". Полицейский, направлявшийся на службу, заметил нападение и преследовал нападавшего, в итоге задержав и удерживая парня до прибытия других полицейских. Неизвестно, были ли у жертв и нападавшего какие-либо отношения.

"Cumhuriyet" также сообщает, что нападавший ни о чем не кричал и не объяснил мотивы. Газета предполагает, что парня могли повлиять "компьютерные игры". Свидетели рассказали Anadolu, что нападавший вырос и жил обособленно в районе Эскишехира, где произошло нападение.

  1. Полиция сейчас расследует, были ли действия нападавшего спровоцированы какой-либо экстремистской группой, учитывая, что он носил символ "Черное солнце", связанный с определенными ультраправыми движениями, в частности, в Европейском союзе.
  2. Комиссар Европейского союза по вопросам внутренней безопасности Йльва Johansson выступила с заявлением, осуждающим нападение и выразившей солидарность с Турцией, подчеркнув важность борьбы со всеми формами экстремизма и терроризма в Европе и за ее пределами.

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