17-летний малыш-чудо Ламин Ямал забил два мяча, когда европейские футбольные титаны стали лидерами в выходные.

Внимание заслужили выдающиеся выступления талантливого новичка Барселоны Ламина Яммала, трёк в исполнении форварда Баварии Гарри Кэйна и гол от звезды Реала Килиана Мбаппе.

Вот что вы могли пропустить в топ-лигах Европы на прошедших выходных.

Испанская Ла Лига

Если вы раньше не знали Ламина Яммала, то теперь точно должны запомнить это имя.

17-летний юноша признан одним из самых многообещающих молодых талантов в мировом футболе и вновь продемонстрировал свой класс в матче Барселоны против Жироны в воскресенье.

Молодой сенсация забил два гола в первом тайме – уже набрал три гола и четыре результативные передачи в Ла Лиге в этом сезоне – и тем самым помог Блаугране одержать победу со счётом 4:1.

Барселона остаётся непобеждённой в матчах чемпионата и лидирует в таблице с отрывом в четыре очка от ближайших преследователей.

Однако на пятки Барселоне наступает Реал Мадрид.

Реал Мадрид сейчас делит второе место с ещё двумя командами, отставая от лидера чемпионата всего на четыре очка, и команда Карло Анчелотти сохранила давление на соперников, одержав победу со счётом 2:0 над Реал Сосьедадом в субботу.

Звёздные игроки Реала Мбаппе и Виньсиус Жуниор реализовали пенальти, забив по голу во втором тайме и обеспечив победу своей команде.

Реал Мадрид ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате, но показал уязвимость в матче против Сосьедада, когда хозяева трижды били в перекладину в течение матча.

Германская Бундеслига

В других европейских лигах бывший форвард Тоттенхэма Кейн продолжил впечатлять в своем дебютном сезоне за Баварию, сделав хет-трик.

31-летний англичанин терроризировал Хольштайн Киль в разгроме Баварии со счётом 6:1, забив три гола и отдав голевую передачу, что в итоге дало ему четыре результативных действия в одном матче.

Первый гол Баварии был забит уже на 15-й секунде, когда Кейн головой передал мяч Джамалу Мусиала, чей удар обеспечил Баварии самый быстрый гол в истории гостевых матчей Бундеслиги.

Кейн удвоил свой счёт в первом тайме, а затем оформил хет-трик, реализовав пенальти в компенсированное время, что стало его пятым хет-триком в 35 матчах Бундеслиги.

Бавария лидирует в Бундеслиге, опережая Боруссию Дортмунд и РБ Лейпциг на два очка. Действующий чемпион Байер Леверкузен занимает пятое место после поражения в одном из трёх матчей на данный момент.

Итальянская Серия А

В Италии Наполи продолжает уверенно стартовать в новом сезоне, обыграв Кальяри со счётом 4-0.

Голы от Джованни ди Лоренцо, Квиквы Кварацхелии, Ромулу Лукуку и Алессандро Буонгонно обеспечили Наполи безпроигрышную серию в чемпионате и лидерство в Серии А.

Интер Милан и Ювентус сыграли вничью в матчах этого уик-энда, что привело к их смещению ниже Наполи в таблице.

Английская Премьер-Лига

В Англии Манчестер Сити остаётся непобеждённым после победы в матче с Брентфордом в субботу.

Сити проигрывал уже на 23-й секунде, но два гола Эрлинга Хааланда принесли победу mancunian team со счётом 2-1.

Норвежец был близок к хет-трику, но всё равно имеет впечатляющую статистику из девяти голов в четырёх матчах чемпионата в этом сезоне.

Между тем, Арсенал повторил темп Сити, обыграв местного соперника Тоттенхэм со счётом 1-0 в Северолондонском дерби в воскресенье.

Защитник Габриэль забил решающий гол головой, подняв Арсенал на второе место, всего на два очка от Сити.

Футбол – страсть, объединяющая болельщиков по всей Европе, и этот уик-энд не стал исключением. Лamine Yammal, талантливый молодой игрок Барселоны, продемонстрировал свой талант в матче против Жироны, забив два гола и внеся вклад в победу своей команды. Несмотря на впечатляющую игру Яммала, футбол – это не только индивидуальный спорт, как продемонстрировал хет-трик Гарри Кэйна в матче Баварии против Хольштайн Киль.

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