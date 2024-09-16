Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

17-летний малыш-чудо Ламин Ямал забил два мяча, когда европейские футбольные титаны стали лидерами в выходные.

В выходные дни лучшие футбольные клубы Европы праздновали победы, отмечая возобновление своих внутренних чемпионатов после короткого перерыва на международные матчи.

 and  James Williams
Время чтения 3 минут
Ламин Ямаль радуется победе Барселоны в выходные дни.
Ламин Ямаль радуется победе Барселоны в выходные дни.

17-летний малыш-чудо Ламин Ямал забил два мяча, когда европейские футбольные титаны стали лидерами в выходные.

Внимание заслужили выдающиеся выступления талантливого новичка Барселоны Ламина Яммала, трёк в исполнении форварда Баварии Гарри Кэйна и гол от звезды Реала Килиана Мбаппе.

Вот что вы могли пропустить в топ-лигах Европы на прошедших выходных.

Испанская Ла Лига

Если вы раньше не знали Ламина Яммала, то теперь точно должны запомнить это имя.

17-летний юноша признан одним из самых многообещающих молодых талантов в мировом футболе и вновь продемонстрировал свой класс в матче Барселоны против Жироны в воскресенье.

Молодой сенсация забил два гола в первом тайме – уже набрал три гола и четыре результативные передачи в Ла Лиге в этом сезоне – и тем самым помог Блаугране одержать победу со счётом 4:1.

Барселона остаётся непобеждённой в матчах чемпионата и лидирует в таблице с отрывом в четыре очка от ближайших преследователей.

Однако на пятки Барселоне наступает Реал Мадрид.

Реал Мадрид сейчас делит второе место с ещё двумя командами, отставая от лидера чемпионата всего на четыре очка, и команда Карло Анчелотти сохранила давление на соперников, одержав победу со счётом 2:0 над Реал Сосьедадом в субботу.

Звёздные игроки Реала Мбаппе и Виньсиус Жуниор реализовали пенальти, забив по голу во втором тайме и обеспечив победу своей команде.

Реал Мадрид ещё не потерпел ни одного поражения в чемпионате, но показал уязвимость в матче против Сосьедада, когда хозяева трижды били в перекладину в течение матча.

Германская Бундеслига

В других европейских лигах бывший форвард Тоттенхэма Кейн продолжил впечатлять в своем дебютном сезоне за Баварию, сделав хет-трик.

31-летний англичанин терроризировал Хольштайн Киль в разгроме Баварии со счётом 6:1, забив три гола и отдав голевую передачу, что в итоге дало ему четыре результативных действия в одном матче.

Первый гол Баварии был забит уже на 15-й секунде, когда Кейн головой передал мяч Джамалу Мусиала, чей удар обеспечил Баварии самый быстрый гол в истории гостевых матчей Бундеслиги.

Звездный игрок Кильян Мбаппе успешно реализовал пенальти, способствовав победе «Реал Мадрид» со счётом 2-0.

Кейн удвоил свой счёт в первом тайме, а затем оформил хет-трик, реализовав пенальти в компенсированное время, что стало его пятым хет-триком в 35 матчах Бундеслиги.

Бавария лидирует в Бундеслиге, опережая Боруссию Дортмунд и РБ Лейпциг на два очка. Действующий чемпион Байер Леверкузен занимает пятое место после поражения в одном из трёх матчей на данный момент.

Итальянская Серия А

В Италии Наполи продолжает уверенно стартовать в новом сезоне, обыграв Кальяри со счётом 4-0.

Голы от Джованни ди Лоренцо, Квиквы Кварацхелии, Ромулу Лукуку и Алессандро Буонгонно обеспечили Наполи безпроигрышную серию в чемпионате и лидерство в Серии А.

Интер Милан и Ювентус сыграли вничью в матчах этого уик-энда, что привело к их смещению ниже Наполи в таблице.

Английская Премьер-Лига

В Англии Манчестер Сити остаётся непобеждённым после победы в матче с Брентфордом в субботу.

Сити проигрывал уже на 23-й секунде, но два гола Эрлинга Хааланда принесли победу mancunian team со счётом 2-1.

Норвежец был близок к хет-трику, но всё равно имеет впечатляющую статистику из девяти голов в четырёх матчах чемпионата в этом сезоне.

Между тем, Арсенал повторил темп Сити, обыграв местного соперника Тоттенхэм со счётом 1-0 в Северолондонском дерби в воскресенье.

Защитник Габриэль забил решающий гол головой, подняв Арсенал на второе место, всего на два очка от Сити.

Футбол – страсть, объединяющая болельщиков по всей Европе, и этот уик-энд не стал исключением. Лamine Yammal, талантливый молодой игрок Барселоны, продемонстрировал свой талант в матче против Жироны, забив два гола и внеся вклад в победу своей команды. Несмотря на впечатляющую игру Яммала, футбол – это не только индивидуальный спорт, как продемонстрировал хет-трик Гарри Кэйна в матче Баварии против Хольштайн Киль.

Наполи замер на первом месте в Серии А после победы со счетом 4-0 на выходных

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Победа в Монреале: выдающийся словенский велогонщик Погацац
Спорт

Отличительная словенская фигура Ниммерсата стремится к спектральной дуге

Отличительная словенская фигура Ниммерсата стремится к спектральной дуге Победоносный чемпион Тура Погаčar вновь пронесся по Монреалю. Словенский велогонщик готовится к эпическому противостоянию на чемпионате мира с Эвенпёэлем. Ради своей мечты он отказался от Вуэльты и Олимпийских игр. Но даже его жестокий бельгийский соперник имеет свою стратегию. Погаčar наслаждается хорошо продуманным

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Эта наездница на верблюдах стремится побудить больше женщин отправиться на ипподром. Тейлор Дии...
Спорт

Она покинула свое существование в США, чтобы участвовать в гонках верблюдов в ОАЭ.

Тейлор Ди hyväe переехала в ОАЭ и обнаружила своё Zuchetto в camel race. Теперь она вдохновляет других женщин преодолеть преграду в мужском доминирующем виде спорта.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно