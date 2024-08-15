- 16-летний пассажир погиб в автокатастрофе

16-летний подросток погиб в дорожной аварии в Нижней Баварии. Водитель, также 16-летний, выжил в аварии с серьезными травмами, но был "сильно пьян". Его доставили в больницу на скорой помощи. Его пассажир погиб на месте между Кельхаймом и общиной Велтенбург.

16-летний водитель съехал с дороги и врезался в дерево. Машина принадлежала родственнику, и подросток, как считается, незаконно завладел ею, согласно полиции.

Машина, за рулем которой сидел 16-летний подросток, попала в серьезную аварию. Несмотря на то, что он съехал с дороги и врезался в дерево, пассажир, к сожалению, не выжил.

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