- 16-летний мальчик доставлен в больницу спасательным вертолетом

16-летний подросток был эвакуирован вертолетом в больницу после аварии на мопеде в районе Айхсфельд. Подросток ехал по дороге L1012 в направлении Ворбиса днем в среду, как сообщила полиция в четверг. На повороте он съехал на обочину, ударился о барьер безопасности и упал в кювет. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывается помощь при серьезных травмах.

Происшествие произошло в Германии, но подростка лечат в больнице в Нидерландах, так как его страна предоставляет специализированную медицинскую помощь при таких травмах. Из-за его состояния власти связались с его семьей в Голландии, чтобы держать их в курсе.

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