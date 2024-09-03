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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

15-летний парень был жестоко убит ножом.

 and  Vladimir Milov
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На территории порта Кельна сделано заявление по поводу 15-летнего убийства.
На территории порта Кельна сделано заявление по поводу 15-летнего убийства.

- 15-летний парень был жестоко убит ножом.

В марте прошлого года 15-летний подросток трагически погиб в результате ножевого ранения в Кёльне. Теперь прокуратура предъявила обвинения четырем подозреваемым в этом жестоком преступлении. Среди обвиняемых - трое несовершеннолетних и один взрослый, как подтвердил представитель местного суда. Обвинения включают умышленное убийство и похищение, повлекшее смерть. Первоначально в полицейских отчетах сообщалось, что двое молодых людей похитили 15-летнего подростка под угрозой ножа возле бара той роковой ночью. Подростка later нашли зарезанным в районе порта. Предполагаемая мотивация связана с тем, что 15-летний подросток ранее уличил одного из подозреваемых в суде по делам несовершеннолетних в Кёльне. Как заявил представитель суда, следующим шагом будет решение о том, будут ли эти обвинения переданы на основное судебное разбирательство. Об этом сообщила кёльнская газета "Экспресс".

Жестокое преступление, совершенное в прошлом году в Кёльне, вызвало волну беспокойства по поводу насилия среди молодежи в городе. Обвиняемые, которых обвиняют в тяжких преступлениях, таких как умышленное убийство и похищение, могут получить длительные тюремные сроки, если будут признаны виновными.

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