- 15-летний мальчик погиб в Баден-Вюртемберге от удара молнии

15-летний подросток погиб, а другой получил тяжёлые ранения, когда в Вельцхайме, район Ремс-Мур, Баден-Вюртемберг, ударила молния. Как сообщила полиция в четверг, вместе с погибшим он находился под деревом на холме во время грозы вечером в среду. Спасательные службы доставили второго подростка в больницу.

В целом, опасно находиться на улице во время грозы. Молния чаще всего ударяет в высокие, изолированные точки ландшафта, такие как линии электропередач, башни или одиночные деревья. Поэтому рекомендуется держаться подальше от таких высоких объектов. Немецкий метеорологический сервис (DWD) также советует не находиться возле водоёмов или металлических заборов во время грозы.

К сожалению, второй подросток также попал в аварию во время грозы, получив тяжёлые ранения от удара молнии. Из-за опасных условий крайне важно избегать нахождения на улице в таких обстоятельствах.

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