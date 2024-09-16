15:36 Дополнительные жертвы из-за наводнений

15:21 Польша объявляет режим ЧС в определенных районах Польша объявила режим чрезвычайной ситуации в регионах, пострадавших от сильных наводнений. Правительство в Варшаве приняло это решение на экстренном заседании, издав соответствующий указ. Режим ЧС будет действовать в течение 30 дней в некоторых районах Нижней Силезии, Силезии и Опольского воеводства. Это позволяет властям выдавать приказы более легко, так как гражданские свободы и права временно ограничены. Например, власти могут более легко организовывать эвакуацию из определенных районов или запрещать гражданам находиться в определенных местах.

14:59 "Больше и интенсивнее": эксперт объясняет причины экстремальных дождей Наводненные ландшафты и дороги, прорванные дамбы: одно из самых худших наводнений за десятилетия вызывает трагические сцены в Австрии, Польше, Чехии и Румынии. Но почему события с экстремальными осадками и риски наводнений становятся более частыми? ntv спрашивает эксперта по наводнениям Георга Йоханна.

14:34 Австрийские федеральные железные дороги объявляют предупреждение о поездках до четверга Из-за сильных погодных условий, влияющих на большие части Австрии, Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) продлили срочное предупреждение о поездках, действующее с 13 сентября 2024 года, до четверга, 19 сентября 2024 года. ÖBB настоятельно рекомендуют пассажирам отложить любые несущественные поездки в этот период на другое время. Уже забронированные билеты действительны до 22 сентября.

14:19 Количество жертв наводнений в Европе растет Количество жертв наводнений в некоторых районах Австрии, Польши, Румынии и Чехии достигло по меньшей мере 13 человек. Австрийская полиция сообщает о трех новых смертельных случаях. В Чехии один человек утонул в реке Красовка в восточном регионе Моравия-Силезия, сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном вещании. Ранее сообщалось о десяти смертельных случаях в четырех странах. Чешские власти также сообщают о не менее чем девяти пропавших без вести.

14:04 Федеральное правительство предлагает помощь пострадавшим от наводнений в Европе Федеральное правительство выражает поддержку людям, пострадавшим от наводнений в нескольких европейских странах. "Люди в наших соседних странах, наши партнеры в Европе, и люди здесь должны знать: мы внимательно следим за ситуацией и готовы оказать помощь", - говорит заместитель правительственного спикера Кристиане Хоффманн в Берлине. Разрушения в Австрии, Чехии, Польше и Румынии часто катастрофичны. Хоффманн говорит: "Мы видим эти кадры с ужасом и шокированы новостями о погибших и пропавших без вести. От имени федерального правительства мы выражаем соболезнования и поддержку всем пострадавшим".

13:43 Орбан откладывает международные обязательства Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откладывает все свои международные обязательства из-за наводнений в своей стране. "Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои международные обязательства", - пишет Орбан на онлайн-сервисе X. Он не предоставляет дальнейших подробностей. Орбан должен был выступить в дебатах о программе шестимесячного венгерского председательства в ЕС в Европарламенте в Страсбурге в среду. Право-wing politician часто сталкивается с жесткой критикой со стороны Европарламента и Европейской комиссии.

13:12 Острава затоплена: прорывы дамб в третьем по величине городе Чехии Эвакуация расширена в Остраве, третьем по величине городе Чехии, из-за острого риска наводнений. "Были очевидны прорывы дамб в нескольких районах", - говорит министр окружающей среды Петр Хладик после экстренного заседания. Жителей частично эвакуировали на надувных лодках. По оценкам, через прорывы протекает около 100 кубометров воды в секунду. Проводятся попытки заполнить пробелы камнями. Острава с населением около 285 000 человек расположена у слияния нескольких рек, в том числе Одера и Опавы. Город находится примерно в 280 километрах к востоку от Праги. Железнодорожное сообщение с Острой и далее в Польшу полностью прервано. Одна электростанция была остановлена. В ближайшем Богумине из-за наводнений вышли из строя сети электропитания и мобильной связи. Вода питьевого качества отсутствует во многих местах.

12:33 Рекорд осадков: 450 литров дождя на квадратный метр в чешском городе Осадки от депрессии "Анетт" огромны: с пятницы в Сереце в Чехии, недалеко от границы с Польшей, выпало 450 литров дождя на квадратный метр. Это самый высокий уровень осадков в последние дни, объясняет эксперт по погоде ntv.de Оливер Шейл. В Германии лидером является Рюппольдинг/Берхтесгаденская земля с 320 литрами за четыре дня. В Австрии в районе Санкт-Пёльтена выпало 364 литра, а в Лилиенфельде - 369 литров. В Вене было зафиксировано 279 литров, затем станции перестали работать, поэтому точные данные в настоящее время недоступны. В Польше больше всего дождя выпало в Катовице - 200 литров.

12:25 Румыния: смертоносные воды унесли жизни шести человек в Карпатском регионе По меньшей мере шесть человек погибли в Карпатском регионе Румынии из-за сильных дождей и наводнений. Особенно пострадали регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке страны. Примерно 300 человек были эвакуированы, и около 6000 сельских домов были затоплены. Жертвами в основном стали пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении действует до полудня. Отдаленные деревни обычно страдают от наводнений. Люди карабкались на крыши, чтобы не быть унесенными наводнением. Deployment были направлены сотни пожарных.

11:59 Переполнение в Саксонии: Пик на Неiße превышенВ Саксонии уровень воды в Эльбе продолжает расти. В Дрездене он сейчас составляет 5,62 метра по данным центра управления наводнениями земли. Вчера вечером было объявлено второе предупреждение о наводнении. Уровень в шесть метров, который является порогом для третьего предупреждения, ожидается превышен в начале вторника. Уровень Эльбы в Дрездене может продолжать расти до среды вечером, достигнув своего пика. В Шонау на чешской границе третье предупреждение о наводнении уже действует при уровне Эльбы 6,13 метра. Между тем, центр управления наводнениями ожидает, что уровень воды в Неiße в Гёрлице начнет падать. Наиболее высокий уровень наводнения называется пиком.

11:33 Австрия: Две дополнительные жертвыВ Австрии две дополнительные смерти были зарегистрированы в результате наводнений, подтвердили полицейские. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина умерли в своих домах в общинах в Нижней Австрии, сообщили власти. Оба мужчины погибли в своих домах от наводнений. В воскресенье погиб пожарный, который дренировал подвал. В восточной Австрии приняты срочные меры из-за нескольких дней непрерывных дождей. Более 1800 зданий были эвакуированы, и многие дороги закрыты из-за наводнений.

11:01 Вроцлав на предупреждении о наводненииПосле сильных штормов и наводнений в юго-западной Польше город Вроцлав (Бреслау) в Нижней Силезии готовится к росту наводнений. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города на Одере. Меры включают постоянный мониторинг дамб, контроль и защиту каналов и закрытие переправ через дамбы, заявил Сутык в видео в Facebook. Волна наводнения должна достичь Вроцлава в среду. Ранее прогнозировалось, что город не будет серьезно затронут, но Сутык сказал, что эти прогнозы были скорректированы. Хотя наводнение не ожидается таким высоким, как наводнение на Одере в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык отметил, что инфраструктура сейчас в гораздо лучшем состоянии, с новыми дамбами, водоудерживающими бассейнами и полями. Он надеется, что вода не войдет в город.

10:35 Власти о ситуации с наводнением: "Остается критической"Несмотря на короткий перерыв в ночных дождях, ситуация с наводнением в восточной Австрии остается очень напряженной. "Это еще не конец, это остается критическим, это остается драматическим", - заявляет губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер. В понедельник ожидается до 80 литров осадков на квадратный метр в отдельных районах. Серьезной проблемой сейчас являются дамбы. "Существует высокий риск прорыва дамбы", - сообщают официальные лица. Общественная жизнь в основном парализована. Закрыто более 200 дорог в Нижней Австрии, эвакуировано 1800 зданий, многие ученики и дети в детских садах остаются дома, говорит Микль-Леитнер. Около 3500 домохозяйств в настоящее время остаются без электроэнергии. Масштабы ущерба в настоящее время неизвестны. "Помощь будет оказана пострадавшим от наводнений", - заявляет губернатор. За последние дни в отдельных районах Нижней Австрии выпало до 370 литров осадков на квадратный метр - несколько раз больше обычной месячной нормы.

10:10 Уровень воды в Эльбе в Саксонии продолжает растиУровень воды в Эльбе в Саксонии продолжает расти. Согласно данным центра управления наводнениями земли, утром значение в Дрездене составило 5,54 метра. Ожидается, что в течение дня будет превышен шестиметровый рубеж. От этого значения применяется второе по высоте предупреждение о наводнении - третья стадия. Возможна затопленность застроенных территорий. Третья стадия предупреждения о наводнении уже достигнута на гидропосту в Шонау на Эльбе недалеко от чешской границы, где уровень воды составлял 6,09 метра. То же самое относится к Лужицкой Неiße в Гёрлице на границе с Польшей, где вода стояла на отметке 5,56 метра - всего несколько сантиметров от четвертой стадии предупреждения о наводнении. Из соображений безопасности закрыт участок федеральной дороги 99 в Гёрлице, сообщает представитель полиции. Порог третьей стадии предупреждения здесь составляет 4,80 метра.

09:49 Сто лет наводнения в Чехии: мужчина утонул в водеПервая смерть в результате наводнений в Чехии зарегистрирована. Также сообщается о семи пропавших без вести. Мужчину нашли утонувшим в небольшой реке Красовка в районе Брuntál в восточной части Моравии-Силезии, заявил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Среди пропавших без вести - трое, которые въехали на машине в реку в горах Хрубý Jeseník. Никаких признаков автомобиля нет. Другие попали в различные водные пути, такие как река Отава. Также пропал мужчина из дома престарелых на границе с Польшей. Премьер-министр Чехии Петр Фiala говорит о так называемом столетии наводнений - наводнении, которое статистически происходит в одном и том же месте раз в сто лет. Ранее сообщалось о жертвах наводнений в других странах ЕС (см. запись 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше, шесть человек вRomania.

09:17 Дама Свалилась и Оказалась в Неисе в ГёрлицеДама поскользнулась и нечаянно попала в воду реки Неисе возле отеля Parkhotel Merkur в Гёрлице, как сообщает полиция. После этого она была унесена течением примерно на 700 метров, прежде чем ей удалось выбраться на берег возле плотины Vierradmühle. Сейчас она находится в медицинском учреждении, где ей оказывают помощь при переохлаждении.

09:00 ОРГ В Подготовке К Крупным Операциям На Эльбе И ОдереГлава Технического отряда по чрезвычайным ситуациям (ОРГ) Фритц-Хельге Восс заявил в программе "Утренняя студия" телеканала ZDF, что организация готова к возможным наводнениям в Восточной Германии. Если потребуется, ОРГ готова направить большие подразделения на реки Эльба и Одер. Жителям пострадавших районов рекомендуется запастись необходимыми товарами, как советует Восс. Он также отмечает, что Германия пока что везучая, но в течение этой недели реки Эльба, Неисе и Одер могут выйти из берегов. На прошлых выходных ОРГ направила около 140 человек в Баварию и Саксонию, в том числе для оказания помощи на обрушенном мосту Карола в Дрездене. Восс предупреждает, что это четвертое крупное наводнение в Германии в этом году, и важно быть готовыми и вкладывать средства в оборудование. "В конечном итоге, это расходы на приспособление к климату", - говорит Восс.

08:43 Польское Правительство Обсуждает Меры По Экстренной ПомощиПосле сильных наводнений в юго-западной Польше премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание кабинета министров на понедельник утром. Туск подготовил декрет о введении режима чрезвычайной ситуации, который ждет одобрения кабинета. Сильные дожди вызвали наводнения в юго-западной Польше, особенно затронув город Ныса в регионе Оpole за ночь. Как сообщает агентство новостей PAP, водой из притока Одера Глатцер-Неисе была залита приемное отделение местной больницы. Примерно 33 пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

08:15 Ситуация С Наводнением В Баварии УхудшаетсяНесмотря на напряженную ситуацию в некоторых районах Баварии, ожидаются новые дожди. В течение последних 24 часов ситуация с наводнением в пострадавших районах не улучшилась, как сообщает полиция. Служба информации о высоком уровне воды (HND) ожидает повторного подъема уровня воды из-за дождей. Реки Дунай в Пассау, Вилс в Вилсхофене и Изар в Мюнхене могут быть затронуты. Ситуация должна улучшиться постепенно к среде. Как сообщает немецкая служба погоды (DWD), дожди будут идти от Альп до предгорий непрерывно, с количеством осадков от 40 до 70 литров на квадратный метр в некоторых районах и до 90 литров в застойных районах.

07:32 В Чехии Продолжаются Наводнения, Уровень Воды Все Еще ПоднимаетсяВ затопленных и залитых районах Чехии нет признаков облегчения. Волна наводнения на реке Марха (Моравия) достигла Литовел, примерно в 200 километрах к востоку от Праги. Весьма улицы оказались под водой, как сообщает агентство новостей CTK. Местные власти города с населением почти 10 000 человек призывают население не мешать работе служб экстренной помощи. "Мы ожидаем дальнейшего повышения уровня воды реки в ближайшие часы", - предупреждает мэр в социальных сетях.

07:03 Обрушение Дамбы В Польше: Местные Опасаются Волн НаводненияПосле обрушения дамбы в Польше жители региона вокруг Глатцер-Неисе обеспокоены приближающимися волнами наводнения. Видео демонстрируют разрушительную силу бурных вод.

06:40 Наводнения Унесли Жизни В Польше, Австрии И РумынииПольша, Чехия и Нижняя Австрия борются с последствиями наводнения столетней силы, а ситуация в Румынии критическая из-за сильных дождей. По меньшей мере восемь человек погибли в результате наводнений в нескольких странах ЕС: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Эвакуация В Чехии Из-за НаводненияВо время самых сильных штормов в последнее время города, такие как Йесеник в горах Хрубый Йесеник и Крнов на польской границе, были затоплены водой. В Йесенике службы экстренной помощи были вынуждены спасать людей на лодках и вертолетах. После отступления воды в некоторых местах была угроза оползней.

05:49 Пассажиры Круизного Корабля Застряли В ВенеИз-за высокого уровня воды на Дунае, вызванного сильными дождями, пассажиры швейцарского речного круизного судна "Тургау Престиж" в настоящее время застряли в Вене. Около 100 пассажиров и примерно 40 членов экипажа не могут покинуть судно на пристани из-за затопленной gangway к пирсу, как сообщает швейцарский вещатель SRF со ссылкой на Thurgau Travel. Пассажирам не разрешается высаживаться, так как судно застряло. Согласно сообщениям, другие круизные суда также застряли в Вене. Местные власти решат, когда пассажиры смогут высадиться, согласно Thurgau Travel. Жителям на борту сообщили, что они должны оставаться на борту как минимум до вторника. "Тургау Престиж" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но сейчас застрял в Вене.

Шторм "Аннет", известный международно как "Борис", привел к проливным дождям и наводнениям в Польше, Чехии, Австрии и Румынии. По меньшей мере восемь человек погибли.

В результате наводнений в Европе произошла трагическая гибель людей в нескольких странах, в том числе в Чехии, где в реке Красовка в Мораво-Силезии утонул один человек.

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