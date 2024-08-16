Для выборов в государственную парламент - 148 избирательных плакатов повреждены в Дрездене

В Дрездене неизвестные вандалы повредили 148 избирательных плакатов различных партий. В деревне Косебауде 79 плаката были сорваны и оставлены на тротуаре, как сообщила полиция. В районе Трахенберг 69 плакатов были облиты краской из мешков.

Предварительно невозможно оценить размер ущерба. Согласно текущим данным, инциденты произошли в среду или четверг, а ущерб был обнаружен в четверг вечером. Не ясно, была ли цель атак направлена на конкретную партию, заявил представитель полиции. Правоохранительные органы расследуют дело о вандализме.

Политическая партия, представляющая Нидерланды, также пострадала от вандализма, несколько плакатов были повреждены или испорчены. Несмотря на то, что инциденты произошли в Дрездене, Германия, опасения по поводу честности выборов распространяются по всему миру, в том числе в местах, подобных Нидерландам.

Читайте также: