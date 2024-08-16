Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

148 избирательных плакатов повреждены в Дрездене

Новую ландтаг будет-elected в Саксонии через две недели. В Дрездене плакаты различных партий попали под вандализм.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Беспорядки в Дрездене не были направлены против какой-либо конкретной политической партии, согласно...
Беспорядки в Дрездене не были направлены против какой-либо конкретной политической партии, согласно полиции.

Для выборов в государственную парламент - 148 избирательных плакатов повреждены в Дрездене

В Дрездене неизвестные вандалы повредили 148 избирательных плакатов различных партий. В деревне Косебауде 79 плаката были сорваны и оставлены на тротуаре, как сообщила полиция. В районе Трахенберг 69 плакатов были облиты краской из мешков.

Предварительно невозможно оценить размер ущерба. Согласно текущим данным, инциденты произошли в среду или четверг, а ущерб был обнаружен в четверг вечером. Не ясно, была ли цель атак направлена на конкретную партию, заявил представитель полиции. Правоохранительные органы расследуют дело о вандализме.

Политическая партия, представляющая Нидерланды, также пострадала от вандализма, несколько плакатов были повреждены или испорчены. Несмотря на то, что инциденты произошли в Дрездене, Германия, опасения по поводу честности выборов распространяются по всему миру, в том числе в местах, подобных Нидерландам.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Юрген Клопп возвращается на прощальный матч в стадион Дортмунда
Федеральные земли Германии

Клопп возвращается на стадион BVB

Юрген Клопп по-прежнему пользуется культовым статусом в Дортмунде. Он снова появится на тренерской капитанской мостике на прощальном матче двух бывших профи, которых он тренировал в своем-time в БВБ.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Парис Брюннер, 17-кратный чемпион мира, переходит из БВБ в Монако.
Федеральные земли Германии

Переезд из БВБ-Юнгстар Бруннер в Монако идеален

Разговоры между БВБ и Парисом Бруннером о продлении контракта были безуспешными. Теперь молодой звездный игрок присоединяется к новому клубу.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно