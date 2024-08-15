- 14-летний после нападения ножом, не опасный для жизни

14-летний мальчик, получивший множественные ножевые ранения в среду в Гезеке, больше не находится в критическом состоянии. Об этом объявили полиция и прокуратура. Подозреваемый в нападении, задержанный вскоре после инцидента, всего 13 лет и не подлежит уголовной ответственности. Однако он известен полиции по делам о насилию. Компетентный орган опеки над детьми поместил его под стражу и направил в закрытое отделение психиатрической больницы для несовершеннолетних.

По данным полиции, ножевое ранение было вызвано пустячной ссорой среди молодых людей. 14-летний мальчик получил ранения, которые initially были оценены как угрожающие жизни.

Пустячная ссора среди молодых людей привела к тяжкому преступлению, ножевому ранению. Несмотря на несовершеннолетие, подозреваемый имеет криминальное прошлое, связанное с насилием.

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