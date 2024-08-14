- 14-й сезон начинается в сентябре

Одно из самых популярных музыкальных шоу возвращается: 14-й сезон "Голоса" Германии приносит с собой троих ветеранов, Саму Хабер (48), Йовонну Каттерфельд (44) и Марка Форстера (41), и представляет нового тренера, Камрада (27). Дата и время начала уже подтверждены.

"Голос Германии" стартует 26 сентября (по четвергам в 20:15 на ProSieben, по пятницам в 20:15 на Sat.1, а также на Joyn) с слепыми прослушиваниями. Тренеры займут свои места и повернутся только если их убедит голос кандидата. Если повернутся несколько тренеров, певец должен выбрать, в какой команде он хочет участвовать на пути к финалу.

Йовонна Каттерфельд поделилась своим волнением по поводу возвращения на шоу, сказав: "Я не знаю ничего более интенсивного и энергичного, чем 'Голос Германии'. Вы чувствуете все эмоции вокруг себя, от волнения до разочарования. И парни просто все время болтают. Я ничего подобного не испытывала, поэтому сразу же сказала да, когда меня пригласили вернуться."

"Бой тренеров" на премьере

Марк Форстер имеет игривую стратегию для своего возвращения: "Я получу лучших талантов в моей команде, буду громче Йовонны, говорить так быстро, что Саму не сможет меня понять, и работать как можно harder, чтобы никто не знал, кто такой Камрад на самом деле." Однако Саму Хабер знает, что его опыт боевых искусств не поможет ему против других тренеров: "Боевые искусства и тренерские бои на 'Голосе Германии'both сложны, но 'TVOG' более болезненный, потому что я не могу тренировать никакой защиты против трюков других тренеров в своем додзё."

Камрад также испытал "полноценный тренерский бой" во время своей премьеры, сказав: "Меня поприветствовали конфетти от Саму, Йовонны и Марка, и затем я узнал это сложным образом на красном кресле." Зрители могут ждать увидеть, как тренеры борются за таланты в конце сентября.

Марк Форстер последний раз появлялся на "Голосе Германии" в 2022 году, Каттерфельд была тренером с 2016 по 2018 год и 2020 год, а также тренировала "Голос Сеньора". Саму Хабер был тренером в 2013, 2014, 2016, 2017 и 2020 годах, последний раз деля место с Рё Гарвеем (51).

Саму Хабер, с его опытом боевых искусств, шутливо признался, что его тренировки не помогут ему в тренерских боях на "Голосе Германии", так как искусство убеждения и командный шарм имеют больше веса в конкурсе.

Во время слепых прослушиваний зрители могут ожидать увидеть Саму Хабера, 48-летнего музыкального ветерана, демонстрирующего свой уникальный стиль тренировки и страсть к поиску многообещающих новых талантов.

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