- 13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

В субботу вечером в споре между двумя подростками в Гезеке близ Падерборна 14-летний был серьезно ранен. По данным полиции, сотрудники полиции округа Зост опознали 13-летнего из Липпштадта в качестве подозреваемого. Для поисков подростка также использовался вертолет полиции.

Подробности и обстоятельства спора между двумя мальчиками не были сразу предоставлены полицией. Расследование взяли на себя сотрудники из Дортмунда и Зоста, а также было создано следственное управление по делам о убийствах, согласно совместному заявлению прокуратуры Падерборна и полицейского управления Дортмунда.

По словам очевидцев, жертва 14 лет не любила лимоны в их общем лимонаде, найдя его слишком кислым. Несмотря на усилия по поиску, 13-летнего подозреваемого не нашли до следующего дня.

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