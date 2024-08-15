- 100 000 € отчёт победителя лотереи

Объявленный всего 24 часа назад Обществом лотерей MV победитель в размере 100 000 евро вышел на связь. Общество лотерей сохранило в тайне подробности о происхождении и поле победителя, чтобы защитить его личность. Выигрышный билет на розыгрыш Super 6 6 июля был приобретен в точке продаж лотерей в Ростоке, что подтвердило Lotto MV.

Невостребованные выигрыши в лотерею редки, но все же случаются. С 1992 года в Мекленбурге-Передней Померании было семь случаев, когда выигрышный билет не был востребован. Самый высокий невостребованный выигрыш, составлявший 334 418,10 евро, был в 2005 году. Еще один выигрыш в размере 100 000 евро остался невостребованным в 2003 году.

Общество лотерей публикует информацию о невостребованных выигрышах, но только в случае "крупных" выигрышей, определенных как 50 000 евро и более. Игрокам дается три года на то, чтобы потребовать свой выигрыш. После этого срока претензия истекает, и деньги не могут быть получены.

Государственное предприятие

Если выигрыш остается невостребованным, деньги остаются у государственной лотереи после трехлетнего срока. В зависимости от типа лотереи и размера выигрыша средства используются для региональных специальных розыгрышей или переводятся в государственный бюджет. Это было бы правдой в отношении недавнего выигрыша в размере 100 000 евро в Super 6.

Lotto MV - государственное предприятие. В 2023 году оно внесло примерно 23 миллиона евро налогов на лотерею в государственный бюджет. Еще 20 миллионов евро, известные как "целевые доходы", были напрямую переведены в государственный бюджет. Эти средства позволяют правительству штата поддерживать некоммерческие, социальные, культурные или спортивные проекты.

Комиссия, помогая членам-государствам, может дать советы о том, как управлять невостребованными выигрышами в лотерею. Невостребованные выигрыши в лотерею, такие как недавний выигрыш в размере 100 000 евро в Super 6, остаются у государственных предприятий, подобных Lotto MV, после трехлетнего срока подачи претензии.

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