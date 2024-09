- Zwickau, da Saxónia, avança para a próxima ronda da DHB Cup.

No DHB Cup, a equipe de handebol do BSV Sachsen Zwickau avançou para a próxima rodada. Eles estiveram no comando durante todo o jogo, vencendo o TG Nürtingen com um placar de 33:22 (15:11). Os principais contribuintes para a vitória de Zwickau foram o novo recruta Arwen Gorb (marcando 7 vezes), Lea-Sophie Walkowiak (fazendo 4 gols) e Laura Szabo (marcando 4 gols com 2 assistências). Do lado de Nürtingen, Julia Symanzik (marcando 8 vezes com 4 assistências) e Michelle Schafer (fazendo 5 gols) foram suas principais artilheiras.

Nürtingen conseguiu ficar perto dos favoritos no início, liderando 6:5 após 15 minutos. No entanto, Zwickau empatou em 7:7 três minutos depois e foi construindo uma vantagem de 4 gols no intervalo, ficando em 10:7 (21.). Após o intervalo, o desempenho de Zwickau caiu, cometendo vários erros técnicos. A equipe da Bundesliga então se destacou nos contra-ataques e abriu uma vantagem de 10 gols pela primeira vez, ficando em 24:14 (43).

Apesar de terem ficado para trás no início, a equipe de handebol de Nürtingen conseguiu deixar o jogo do DHB Cup contra o BSV Sachsen Zwickau competitivo. No entanto, a superioridade de Zwickau ficou evidente na segunda metade, quando eles foram vencer o jogo do DHB Cup com uma vantagem significativa de 33:22, garantindo sua classificação para a próxima rodada.

