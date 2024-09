- Próximo de Ruhlsdorf, incêndio florestal largamente contido <unk> emissões significativas de fumaça

Um incêndio florestal no município de Nuthe-Urstromtal (localizado no distrito de Teltow-Fläming) foi controlado, informou o corpo de bombeiros. A tarefa remanescente é de operações de combate a incêndios de pequena escala em uma área aproximada de 2,5 hectares, conforme relatado pelo centro de comando à noite. Inicialmente, cerca de 5 hectares estavam em chamas à tarde. Às 10 horas, um porta-voz relatou que as operações de combate a incêndios seriam suspensas. Patrulhas noturnas e operações de combate a incêndios adicionais estão planejadas para o dia seguinte. "A população não corre perigo", concluiu ele.

O incêndio começou entre os vilarejos de Ruhlsdorf e Berkenbrück por volta das 14 horas. Ventos fortes alimentaram rapidamente o fogo. De acordo com os relatórios do centro de comando, cerca de 70 bombeiros estavam no local no momento. À noite, cerca de 60 ainda estavam de serviço. O centro de comando expressou otimismo de que o incêndio poderia ser completamente apagado em breve.

Os moradores foram aconselhados a fechar as janelas

Devido à produção significativa de fumaça, os moradores foram aconselhados a manter portas e janelas fechadas e a evitar a área afetada.

Em Brandenburg, o nível de risco de incêndio florestal mais alto está em vigor em 13 dos 14 distritos, de acordo com a declaração online do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Somente no distrito de Barnim, o nível de incêndio florestal 4, que equivale a "alto risco", está ativo.

As brasas ainda podem potencialmente causar novos incêndios se não forem completamente apagadas. Os moradores devem ser especialmente vigilantes e evitar qualquer atividade que possa causar novos incêndios após as patrulhas noturnas.

Leia também: