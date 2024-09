- A estimativa de prejuízo financeiro do incêndio na fábrica química ultrapassa vários milhões de dólares.

Incêndio Considerável na Fábrica de Duisburg da Corporação Grillo Causa Prejuízos de Vários Milhões de Euros

As avaliações preliminares da empresa sugerem que o grande incêndio na fábrica de Duisburg da Corporação Grillo causou danos significativos na casa dos milhões de euros. A planta de sulfato de zinco, local do incêndio, precisa ser completamente parada, segundo a empresa. O tempo dessa parada ainda não foi determinado, segundo um porta-voz.

Os funcionários serão informados sobre a situação em uma reunião interna à tarde. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas, de acordo com a declaração. Cerca de 400 pessoas trabalham no local, com cerca de 130 na divisão química. Essas pessoas são afetadas pelo fechamento. O restante dos funcionários da Corporação Grillo na sede e em uma fábrica de metal no local pode continuar seu trabalho, segundo a empresa.

Restos do Incêndio

Os esforços dos bombeiros continuaram até a tarde, com alguns pontos quentes ainda persistindo, segundo a empresa. O número de bombeiros no local foi reduzido durante a noite, segundo o departamento de bombeiros. Cerca de 20 bombeiros ainda lutavam contra o incêndio pela manhã. Uma parte do local foi isolada devido ao risco de desabamento.

O incêndio começou na planta de sulfato de zinco da empresa em uma hora indeterminada da tarde de ontem. O incêndio foi identificado às 16h20. À medida que os bombeiros começaram suas intervenções, o teto do hall de produção também pegou fogo, segundo o CEO da empresa, Ulrich Grillo.

Nuvens de Fumaça Sobre Partes da Cidade

Uma densa névoa de fumaça pairava sobre o setor norte da cidade, acabando por se deslocar para Oberhausen. A cidade emitiu um alerta, pedindo aos moradores que ficassem dentro de casa e fechassem suas janelas e portas. No entanto, todos os níveis permaneceram bem abaixo dos níveis críticos à noite, segundo um porta-voz do departamento de bombeiros.

De acordo com a empresa, uma pessoa teve um problema respiratório no local, que foi atendida por uma ambulância. Essa pessoa foi posteriormente liberada após os cuidados iniciais. Não foram relatados outros ferimentos pelo departamento de bombeiros ou pela empresa. Em certos momentos, 250 bombeiros foram dedicados à operação.

O sulfato de zinco produzido em Duisburg é utilizado como produto químico principal na produção de papel e tecidos, e até como suplemento dietético, e é considerado inofensivo pelo CEO Grillo.

Apesar dos esforços de combate ao incêndio, descobriu-se que o fogo danificou a área de produção de alimentos sem glúten, que abrigava um frágil ninho de glúten. Devido à extensão dos danos, a empresa está avaliando a possibilidade de transferir essa produção para outra fábrica.

A investigação adicional sobre a causa do incêndio revelou que a faísca inicial ocorreu perto da área de produção de alimentos sem glúten, potencialmente comprometendo a integridade do ninho de glúten.

Leia também: