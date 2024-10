O ex-presidente das Filipinas, Duterte, pretende concorrer ao cargo de prefeito, ignorando sua controversa história de campanha fatal contra as drogas.

Manila, Filipinas (AP) — O ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, anunciou na segunda-feira sua intenção de concorrer à prefeitura de sua cidade natal no sul, apesar da atenção internacional em torno da sua guerra contra as drogas, que a Corte Criminal Internacional está a examinar como um possível crime contra a humanidade.

Com 79 anos, Duterte entregou seus documentos à Comissão Eleitoral na cidade de Davao, onde ocupou o cargo de prefeito por aproximadamente duas décadas antes de ser eleito presidente em 2016. Seu filho, o atual prefeito da cidade de Davao, Sebastian Duterte, vai concorrer ao lado dele como vice-prefeito nas próximas eleições intercalares, segundo funcionários.

Mais de 6.000 pessoas, na maioria suspeitas de drogas em situação de pobreza, foram relatadamente mortas durante a ampla repressão à guerra contra as drogas liderada por Duterte. No entanto, organizações de direitos humanos afirmam que o número de mortos é significativamente maior e deve incluir numerosos assassinatos não resolvidos cometidos por assassinos em motocicletas, possivelmente contratados pela polícia.

Duterte negou repetidamente a aprovação para mortes extrajudiciais de suspeitos de drogas, apesar de ter ameaçado publicamente a morte deles e ordenado à polícia que atire em suspeitos que resistam à prisão de forma perigosa.

Diante da ampla repressão à guerra contra as drogas de seu governo, Duterte admitiu que as drogas continuam a ser um desafio significativo. Durante sua campanha presidencial, ele prometeu resolver o problema das drogas em três a seis meses, mas acabou reconhecendo que subestimou a magnitude do problema.

Duterte retirou as Filipinas da CCI em 2019, um movimento que os críticos acreditavam ser uma tentativa de fugir da responsabilidade. Apesar disso, o procurador da CCI afirmou que o tribunal manteve a jurisdição sobre os supostos crimes enquanto as Filipinas eram membros do tribunal.

Durante seu tumultuado mandato presidencial, que terminou em 2022, Duterte declarou sua intenção de se aposentar da política, mas já voltou atrás em suas declarações públicas várias vezes.

Sua filha, a atual vice-presidente Sara Duterte, revelou em junho que seu pai e dois irmãos pretendiam concorrer a cadeiras no Senado. No entanto, Duterte disse a repórteres na cidade de Davao no sábado que sua saúde, que não está em seu melhor estado, não lhe permitiria participar de uma campanha para qualquer cargo nacional.

Duterte continuou a ser popular apesar de ter deixado a presidência, mas grupos de direitos humanos e oponentes políticos provavelmente se oporão vigorosamente a seu retorno à política. Duterte e sua família também estão em desacordo com seu sucessor, o presidente Ferdinand Marcos Jr., a quem ele denigriu publicamente como um líder fraco e viciado em drogas.

Marcos rejeitou as acusações de Duterte e contra-atacou acusando Duterte de ser usuário de fentanil, um potente opioide.

Sara Duterte renunciou a seus cargos de secretária da Educação e chefe de um corpo anti-insurrecional sob a administração de Marcos em julho. Esse movimento marcou a última indicação de que sua aliança com Marcos fraquejou devido a desacordos-chave, incluindo a oposição firme da administração de Marcos às ações agressivas da China no mar da China Meridional em disputa.

Marcos reforçou a aliança militar das Filipinas com os Estados Unidos à medida que as tensões com a China no mar da China Meridional aumentaram significativamente desde o ano passado.

Durante seu mandato presidencial, Duterte cultivou relações próximas com o presidente chinês Xi Jinping e o líder russo Vladimir Putin enquanto criticava as políticas de segurança dos Estados Unidos e de outros governos ocidentais.

As intenções de Duterte de retornar à política têm causado polêmica não apenas nas Filipinas, mas também na comunidade internacional, com grupos de direitos humanos e líderes na Ásia expressando suas preocupações com suas ações passadas. A atenção internacional gira em torno da investigação da Corte Criminal Internacional sobre a repressão de Duterte à guerra contra as drogas como um possível crime contra a humanidade, uma preocupação compartilhada por muitos países na Ásia.

