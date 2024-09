- Aumento antecipado: O sudoeste potencialmente produz maçãs mais deliciosas

Produtores de maçãs do sudoeste ainda estão olhando para uma boa safra, apesar de enfrentar chuva, granizo e geadas. A safra projetada é de aproximadamente 360.000 toneladas, cerca de 16% maior do que no ano anterior, de acordo com a Oficina Estadual de Estatística. Esses números são derivados de dados coletados em agosto por relatores da colheita.

Apesar da chuva intensa e ocorrências locais de granizo e geadas, estamos prevendo uma safra promissora. No entanto, ela fica abaixo da média da safra dos últimos seis anos, que foi de 380.000 toneladas. Cerca de 40% desta safra será das variedades Elstar, Gala, Jonagold e Braeburn.

A colheita de maçãs da Alemanha enfrenta sérios contratempos em algumas regiões

Em escala nacional, as previsões de colheita de maçãs estão tão baixas quanto há sete anos. A Oficina Federal de Estatística inicialmente projetou uma colheita de 734.000 toneladas - uma queda de mais de 20% em relação ao ano anterior. Os principais motivos são danos causados por geadas e granizo em regiões como Turíngia e Saxônia. Chuva pesada e clima consistentemente úmido e fresco também impactaram o desenvolvimento dos frutos.

As perdas no leste podem chegar a 90%. Como resultado, é estimado que cerca de três quartos da colheita de maçãs da Alemanha neste ano virão das principais áreas de cultivo em Baden-Württemberg (Lago de Constança) e Baixa Saxônia (Antiga Terra).

A colheita de cerejas vê um aumento substancial

A colheita de cerejas deste ano mostrou uma melhora considerável em comparação com a do ano passado. A safra de cerejas doces em 2024 foi de 17.800 toneladas - um aumento de 30% em relação ao ano anterior, mas cerca de 4% abaixo da média dos últimos seis anos. A quantidade de cerejas azedas foi de 3.900 toneladas. Isso é mais de quatro vezes a safra miserável do ano anterior e quase o dobro da média dos últimos seis anos.

Apesar dos desafios enfrentados pelos produtores de maçãs do sudoeste, espera-se que eles colham uma quantidade considerável de maçãs. A colheita de maçãs deste ano é projetada para ser de cerca de 333.200 toneladas, dadas as condições climáticas mencionadas.

Infelizmente, os contratempos em algumas regiões alemãs de cultivo de maçãs levaram a uma queda significativa na safra total de maçãs na Alemanha. Embora se espere que os produtores de maçãs do sudoeste colham uma boa quantidade, a safra total de maçãs é prevista para ser de cerca de 545.000 toneladas, uma queda significativa em comparação com os anos anteriores.

Leia também: