Ministro do Interior do CDU Expressa Preocupações com a Política de Migração do Governo de Trânsito

O ministro do Interior do CDU, Michael Stübgen, manifestou ceticismo em relação aos planos do governo de trânsito para gerenciar a migração irregular. Em entrevista à agência de notícias alemã, Stübgen expressou suas preocupações, afirmando: "A maioria dos refugiados ainda poderá entrar livremente na Alemanha sob essa política. Uma verdadeira mudança no sistema de asilo não é viável através dessas medidas."

Stübgen, que também é o presidente da conferência de ministros do Interior, criticou o plano da ministra do Interior federal Nancy Faeser (SPD) de agilizar o transferência de requerentes de asilo registrados em outros países para os países europeus responsáveis. "Em vez de bloquear a migração, a coalizão de trânsito quer primeiro criar mais burocracia", afirmou ele. Isso exigiria procedimentos de exame adicionais, alojamento separado, possível detenção de grupos inteiros, regulamentações legais, pessoal adicional e uma nova infraestrutura. No entanto, atualmente, apenas cerca de 10% dos migrantes entrantes estão registrados em países europeus de trânsito.

Faeser apresentou seus planos em uma reunião do governo federal e sindicatos sobre migração, mas não foi alcançado nenhum consenso. O governo ainda está planejando reformas, enquanto o líder da fração e presidente do CDU, Friedrich Merz, declarou as negociações como infrutíferas.

Stübgen apoia controles de fronteira mais rigorosos

Em resposta ao anúncio de Faeser sobre controles de fronteira, Stübgen, como presidente da conferência de ministros do Interior, expressou seu apoio. "No entanto, as fronteiras com os Países Baixos e a Dinamarca são pouco populares como pontos de entrada", ressaltou Stübgen.

Desde outubro do ano passado, há controles fixos nas fronteiras terrestres com a República Tcheca, Polônia e Suíça para combater o contrabando e limitar a migração irregular. Desde o outono de 2015, tais controles também foram impostos na fronteira germano-austriaca.

