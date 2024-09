- "Futebol fica em segundo plano": treinador Jagatic faz declaração forte

Após sua vitória por 1-0 fora de casa contra o Chemnitzer FC na Regionalliga Nordost, o técnico da BSG Chemie Leipzig, Miroslav Jagatic, fez um discurso revelador. Em vez de comemorar a vitória, ele escolheu caminhar com cautela. "Temos a tendência de olhar para os anos 60 e 70 e admirar as conquistas daquela época. Estamos anos-luz de distância daquilo agora, independentemente se for a BSG Chemie, Chemnitzer FC ou outros clubes históricos", compartilhou Jagatic na conferência de imprensa pós-jogo.

A conversa então mudou para a perda de um grande jogador e ainda maior pessoa, Fritz Feister, do Chemnitzer FC. Jagatic expressou suas condolências sinceras à família de Feister, desejando-lhes força durante esse período difícil. "Fritz não era apenas um futebolista talentoso, mas também uma pessoa maravilhosa que tinha um amor profundo pelo jogo. Este clube lhe deve muito", reconheceu Jagatic.

Isso não foi apenas um gesto polido do técnico visitante. Também destacou os valores fundamentais que o esporte deve defender. Como resultado, a quinta derrota consecutiva do CFC e a estreia do novo técnico, Benjamin Duda, passaram para segundo plano. Quatro dias antes, o campeão da DDR, Feister, havia falecido aos 81 anos. Antes do início do jogo, torcedores de casa e visitantes, bem como ambas as equipes e membros da equipe, prestaram homenagem a Feister com um minuto de silêncio. O locutor do estádio também prestou homenagem ao campeão de 1967 antes do início do jogo.

A BSG Chemie Leipzig está prestes a enfrentar seu próximo adversário, enquanto o mundo do futebol continua a honrar a legado de Fritz Feister, uma figura querida no Chemnitzer FC. Apesar de estar focado na própria preparação, Jagatic e sua equipe da BSG Chemie Leipzig estão interessados em reconhecer o impacto profundo que Feister teve em seu clube rival.

