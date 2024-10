O Telegram serve como uma plataforma para operações comerciais clandestinas para sindicatos criminosos em todo o Sudeste Asiático, segundo a afirmação da ONU.

Bangcoc, Tailândia (Reuters) — Potentes quadrilhas criminosas na Ásia Sudeste utilizam extensivamente o aplicativo de mensagens Telegram, o que levou a uma mudança significativa na forma como o crime organizado realiza atividades ilegais em grande escala, de acordo com um relatório lançado pela Organização das Nações Unidas (ONU) na segunda-feira.

O relatório é a última crítica dirigida ao aplicativo criptografado, após a França ter acusado seu fundador, Pavel Durov, sob uma nova lei sem equivalente global, por facilitar atividades criminosas na plataforma.

Detalhes de cartões de crédito, senhas e histórico do navegador são comercializados em grande escala no aplicativo, que abriga vários canais não moderados, de acordo com o relatório publicado pela Divisão de Assuntos Criminais e de Drogas da ONU (UNODC).

Ferramentas de cibercrime, como software de deepfake projetado para enganar e malware para roubo de dados, também estão amplamente disponíveis para venda na plataforma, enquanto trocas de criptomoedas não licenciadas oferecem serviços de lavagem de dinheiro, de acordo com o relatório.

Um anúncio chinês no relatório afirmou: "Movemos 3 milhões de USDT roubados do exterior diariamente".

Há fortes indícios de que os mercados de dados subterrâneos estão migrando para o Telegram, com vendedores ativamente buscando grupos criminosos transnacionais com sede na Ásia Sudeste, segundo o relatório.

A Ásia Sudeste tornou-se um importante centro para uma indústria bilionária que engana vítimas em todo o mundo. Muitas dessas quadrilhas são operações chinesas baseadas em compounds fortificados, com mão de obra traficada. A indústria gera lucros anuais entre US$ 27,4 bilhões e US$ 36,5 bilhões, de acordo com a UNODC.

Durov, de origem russa, foi preso em Paris em agosto e acusado de permitir atividades criminosas na plataforma, incluindo a distribuição de imagens sexuais de crianças. Isso levantou questões sobre a responsabilidade criminal dos provedores de aplicativos e desencadeou discussões sobre onde a liberdade de expressão termina e a aplicação da lei começa.

O Telegram, com quase 1 bilhão de usuários, ainda não respondeu a um pedido de comentário.

Após sua prisão, Durov, agora sob fiança, prometeu compartilhar os endereços IP e números de telefone dos usuários para atender a pedidos legais e remover recursos usados para atividades ilegais.

Benedikt Hofmann, representante adjunto da UNODC para a Ásia Sudeste e o Pacífico, descreveu o aplicativo como um ambiente fácil de usar para criminosos.

"Para os consumidores, isso significa que seus dados agora correm um risco ainda maior de serem explorados para golpes ou outras atividades criminosas do que nunca antes", disse ele à Reuters.

O relatório indica que os imensos lucros obtidos pelos grupos criminosos na região os obrigaram a inovar, integrando novos modelos de negócios e tecnologias, como malware, inteligência artificial gerativa e deepfakes, em suas operações.

A UNODC identificou mais de 10 provedores de serviços de software de deepfake que especificamente visam grupos criminosos envolvidos em fraudes cibernéticas na Ásia Sudeste.

Recentemente, a polícia da Coreia do Sul, estimada como o país mais alvo de pornografia deepfake, lançou uma investigação sobre o Telegram, examinando seu possível papel em crimes sexuais on-line.

A Reuters relatou no mês passado que um hacker usou chatbots no Telegram para obter ilegalmente os dados do principal seguro indiano Star Health, o que levou a uma ação judicial da empresa contra a plataforma.

Usando os chatbots, a Reuters conseguiu baixar documentos de políticas e reivindicações contendo informações pessoais, como nomes, números de telefone, endereços, detalhes fiscais, cópias de documentos de identidade, resultados de testes e diagnósticos médicos.

