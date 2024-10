Qantas emite desculpas sinceras após exibição de filme inadequado em todas as telas de bordo durante a viagem de Sydney a Tóquio

Com base em uma declaração da companhia aérea australiana ao CNN, o incidente no voo de Sydney para o Aeroporto de Haneda, em Tóquio, na semana passada, deixou os passageiros incapazes de escolher seus filmes pessoais devido a um problema técnico no sistema de entretenimento a bordo.

Segundo o anúncio, a tripulação de voo recebeu uma lista restrita de filmes para transmitir em todas as telas do avião. Devido às demandas de vários passageiros, um título específico foi escolhido para toda a viagem.

A companhia aérea australiana não especificou o filme em seu comunicado, mas postagens nas redes sociais, supostamente de passageiros no avião, identificaram o filme como "Daddio".

Este drama de 2023, estrelado por Dakota Fanning e Sean Penn, recebeu uma classificação R da Motion Pictures Association dos EUA por "uso constante de linguagem imprópria, conteúdo sexual explícito e breve exibição de nudez gráfica".

Um usuário do Reddit, supostamente no voo, relatou que, além da nudez, o filme incluía "muito sexting - do tipo em que as mensagens eram claramente visíveis na tela sem a necessidade de fones de ouvido".

A publicação afirmou ainda que levou cerca de uma hora para eles mudarem para um filme mais adequado para crianças, causando desconforto generalizado, especialmente entre famílias e crianças a bordo. Imagens das mensagens na tela do filme e menções à incapacidade dos passageiros de mutar ou parar suas telas foram incluídas na publicação.

Em seu comunicado, a Qantas afirmou que sua tripulação tentou consertar as telas para os passageiros que se opunham ao filme. Após confirmar que era inviável, eles mudaram para um filme para crianças.

A companhia aérea reconheceu o desconforto causado e se desculpou, especialmente com os passageiros que apresentaram queixas sobre o conteúdo. Eles também afirmaram: "Lamentamos profundamente ter tocado esse filme durante toda a viagem e pedimos desculpas sinceramente aos nossos clientes por essa experiência infeliz".

"Daquele momento em diante, todas as telas foram definidas para um filme adequado para a família pelo resto do voo, o que é nossa prática estabelecida em casos raros de impedimento na seleção individual de filmes. Estamos atualmente examinando como o filme foi escolhido", disse o representante da Qantas.

Apesar do problema técnico no sistema de entretenimento a bordo, muitos viajantes no voo expressaram interesse em assistir a um filme diferente. Devido a isso, a tripulação da Qantas decidiu mudar o filme para uma opção adequada para a família, garantindo o conforto de todos durante a viagem.

Leia também: