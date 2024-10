Situado no centro comercial do Vietnã, experimentar a desordem é parte integrante do prazer.

Este é Ho Chi Minh City, o centro empresarial de um Vietnã renascido. É uma metrópole obcecada pela transformação contínua. Sob sua fachada, há uma profunda afeição e respeito pela tradição e história. Basta saber onde procurar.

Como o poeta e romancista Graham Greene certa vez disse, "Você vai para o Vietnã, você entende muito em poucos minutos. Mas o resto é algo que deve ser vivenciado".

Greene tinha uma compreensão especial. Sua obra-prima "The Quiet American" continua sendo um best-seller aqui, vendida quase em todos os pontos turísticos que você passa. Greene fez quatro viagens ao país como correspondente estrangeiro entre 1952 e 1955 e testemunhou de perto sua transição de colônia francesa para estado independente, tornando-se um observador astuto da Guerra do Vietnã, como é comumente referida localmente, que se seguiu.

Esse senso de sentir o passado no presente lhe atingirá instantaneamente ao chegar. Embora seja Ho Chi Minh City, para muitos locais, ainda é Saigon, seu nome anterior, antes da vitória do herói da cidade em 1975.

"Sim, é!" diz nosso guia Po em resposta a se ainda é aceitável usar o famoso nome anterior.

"Muitas coisas ainda são chamadas de Saigon", diz ele. "Temos um Rio Saigon, também temos cerveja Saigon."

Com as convenções de nomeação esclarecidas, Po está nos preparando para abraçar o caos. Como CEO de uma operadora de turismo local, ele é bem versado em navegar pela cidade. E não há melhor maneira de navegar do que de motocicleta.

Agarrando o guidão

De acordo com um relatório de 2022 da C40 Cities, Ho Chi Minh City tem aproximadamente 7,3 milhões de motocicletas. Isso é impressionante se considerarmos a população da cidade de cerca de 8,9 milhões. Você deve estar preparado para qualquer coisa sempre que montar e ligar seu motor aqui.

Há uma lógica por trás da cena caótica, no entanto. Agressivo atrás de Po, você pode ver o sistema intrincado em ação. Motoristas escolhem um passagem e se esquivam habilmente. Passe um tempo na cidade ao longo do ano, e você testemunhará coisas incríveis sendo transportadas em duas rodas: caixas cheias de componentes de carro, sacos de peixinhos empilhados uns sobre os outros e até mesmo famílias inteiras, com crianças pequenas sanduícheadas entre adultos para segurança. Para os não iniciados, pode ser um espetáculo assustador, mas emocionante.

"Às vezes, o congestionamento de trânsito fica insuportável, e eles simplesmente usam a calçada para ganhar velocidade", ri Po enquanto paramos e quase somos derrubados ao experimentar um estabelecimento vintage de Ho Chi Minh City: uma barbearia na calçada.

Por um dólar para uma barbearia e dois dólares para um corte de cabelo, esses barbeiros estão há gerações. Patrocinadores leais e turistas curiosos podem se sentar e se refrescar, enquanto a cidade segue com suas atividades diárias.

Tomar um momento para relaxar aqui permite a reflexão. A cacofonia de Ho Chi Minh City é ao mesmo tempo inspiradora e exaustiva. Um banquete sensorial de todas as direções, exigindo a busca pela tranquilidade. Felizmente, a serenidade também é facilmente encontrada aqui.

'Este é o protagonista da apresentação'

O Teatro Municipal de Ho Chi Minh City é um testemunho de como o Vietnã moderno aprendeu a harmonizar seu passado com o presente. Construído pelos franceses em 1900, esse impressionante edifício poderia ter sido retirado diretamente das ruas de Paris. Serviu como Assembleia Nacional para o Vietnã do Sul entre 1956 e 1967, antes de ser usado novamente como teatro em 1976 e, em seguida, conhecido como Teatro Municipal de Ho Chi Minh City.

Hoje, ele abriga apresentações de "O Circo de Bambu", um espetáculo inspirado no Cirque du Soleil que conta a história do Vietnã contemporâneo usando bambu, um material que é ubiquitous no Vietnã, usado para tudo, desde andaimes a varas de pesca.

"É extremamente difícil, mas é incrivelmente flexível", diz Tuan, o diretor do show, que teve o tempo de explicar como sua equipe criou seu espetáculo inovador e brilhante. "E não é apenas uma peça de cenário. Este é um dos personagens, o personagem principal, do show."

Assistir esses incríveis performers escalando varas de bambu enquanto cenas de Saigon se desdobram, desde trabalhadores da construção civil até motocicletas indo para todos os lados, é emocionante.

Tentar fazer isso você mesmo, no entanto, é uma história completamente diferente. Navegar e se mover nessas varas é impossível para os não treinados, oferecendo insights sobre sua resiliência e o imenso esforço físico que esses indivíduos exercem todos os dias. Na verdade, O Circo de Bambu teve tanto sucesso que embarcou em uma turnê mundial, compartilhando a mágica do Vietnã com quem tiver a sorte de conseguir um ingresso.

Crenças, valores e tradições antigas

Se O Circo de Bambu representa a graça, a elegância e a beleza do Vietnã, então a marionete de água representa o mesmo. Essa forma de arte antiga é executada por artesãos habilidosos, manipulando bonecos enquanto estão na cintura na água, e tem raízes que se remontam a centenas de anos.

Ficar na água na cintura em temperaturas escaldantes para se apresentar requer resistência e experiência, qualidades que o marionetista Tran possui em abundância. Assistir

"Suoi Tien é essencialmente um parque de diversões com tema de contos de fadas, como nosso guia Po explica", começa nossa conversa. "Ele transborda com costumes, tradições e crenças que moldaram o Vietnã por um milênio."

Todos os atrativos aqui são profundamente enraizados em mitos antigos, contando histórias de Âu Cơ, a deusa da neve das montanhas vista como a mãe do Vietnã, seu marido Lạc Long Quân e as épicas batalhas entre o ancestral Deus da Montanha e Deus do Rio.

O parque serve como uma viagem educacional e uma escapada divertida, fundindo lições de história com a emoção típica de um parque de diversões, com a praia para crianças ao lado de uma construção de uma antiga divindade e a clássica montanha-russa.

Um Toque de Primavera no Passo

De volta ao coração de Saigon, ainda há a oportunidade de saborear outro aspecto cultural, desta vez um pouco fora do comum em comparação com barbearias à beira da estrada, atos de circo e marionetes de água: café de civeta. O Vietnã, o segundo maior exportador de café do mundo depois do Brasil, valoriza seus grãos de robusta. Para desvendar a essência verdadeira de sua famosa bebida, você deve se aventurar pelos principais cafés de Ho Chi Minh City.

"Eles alimentam a civeta com grãos de café frescos", ri Po, "e então, bem, a natureza segue seu curso! É certificado, você sabe."

Os grãos são recuperados, limpos e esterilizados, eventualmente transformados em um café de corpo cheio e rico. Apesar do tratamento único, é uma xícara de cafeína que coloca você em um ótimo humor antes de mergulhar nos becos tradicionais e mercados vibrante de Saigon - uma visita obrigatória para qualquer viajante.

"As verdadeiras relíquias estão aqui", aponta Po, guiando-nos através de souvenirs da Guerra do Vietnã. O conflito parece quase história antiga, com a evacuação da Embaixada Americana ocorrendo agora há mais de meio século. Este mercado abriga uma mistura de bares de karaokê, lojas de quinquilharias e relíquias daquela guerra, oferecendo uma variedade de fotos, medalhas e tags pertencentes a soldados que desapareceram sem deixar vestígios.

Evitando esse cenário peculiar, encontramos outro lembrete da rica cultura do Vietnã - crianças voando papagaios em dias ensolarados, uma tradição que foi passada de geração em geração. A simplicidade e a beleza do dia a dia ecoam aqui, onde a resiliência e a elegância florescem.

Depois de mergulhar na energia vibrante de Ho Chi Minh City, você pode encontrar-se desejando um momento de tranquilidade. Felizmente, há muitos lugares serenos para escapar do caos. Por exemplo, dar um passeio ao longo do Rio Saigon pode proporcionar uma quebra refrescante, permitindo que você testemunhe o lado calmo da cidade enquanto os locais vão sobre suas atividades diárias. Ou visite um dos muitos belos templos da cidade, como o Templo Hindu Mariamman ou a Pagoda Quan Am, para imergir na cultura espiritual local.

Além disso, se você estiver interessado em experimentar um aspecto único da cultura vietnamita, considere provar o café de civeta. Este café especial é feito de grãos que passaram pelo sistema digestivo de uma civeta, um pequeno mamífero nativo do Vietnã. O resultado é uma bebida rica, aromática com uma textura suave e cremosa. Você pode encontrar café de civeta em muitos dos principais cafés de Ho Chi Minh City.

