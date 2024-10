Ela tem um fascínio inflexível pelo hipopótamo pigmeu bebé Moo Deng, levando-a a viajar pelo mundo para dar uma olhada.

Ela encontrou seu divertimento nela, e ela estava transbordando de vivacidade, Swindall, 30 anos, compartilha com CNN Travel. "Ela é apenas um pequeno ponto radiante neste mundo injusto onde muitas coisas acontecem... Suas bochechas rosadas, ela é adorável."

A fama de Moo Deng explodiu logo após seu nascimento, quando seus cuidadores no Zoológico Khao Kheow Open começaram a uploadar vídeos de suas aventuras online. Não demorou muito para que ela se tornasse uma sensação da internet, alcançando tais alturas que na semana passada se tornou o assunto de uma esquetes no Saturday Night Live.

A maioria dos admiradores globais de Moo Deng se contenta em manter um olho distante nela, mas assim que Swindall ficou encantada, ela começou a procurar passagens para a Tailândia.

Swindall, uma moradora de Nova York, sabia que tinha que conhecer Moo Deng pessoalmente.

"Eu amo animais e amo espontaneidade, então decidi fazer uma viagem", explica Swindall. "Meu pai morreu inesperadamente há seis anos, e depois disso, fui determinada a viver a vida ao máximo e sempre abraçar a espontaneidade. Foi por isso que decidi fazer a viagem."

Partindo para uma jornada

Quando Swindall decidiu voar para a Tailândia para ver Moo Deng, ela sabia que tinha que agir rápido.

"Eu queria vê-la enquanto ainda tinha aquela energia e jovialidade youthful", pontua Swindell, mencionando como Moo Deng havia crescido rapidamente desde os primeiros clipes virais.

Swindell só conseguiu tirar alguns dias de folga do trabalho e tinha ingressos para um show no fim de semana, então ela reservou uma breve estadia de 30 horas na Tailândia, saindo de Nova York via Londres na terça-feira e retornando via conexão em Amsterdã na sexta-feira.

"Foi bem curto, mas valeu cada segundo", diz Swindall, que fez a viagem sozinha.

A viagem inteira custou cerca de $1.000 a $1.100.

"Tenho muitos pontos de recompensas de viagens de trabalhos anteriores, então consegui economizar dinheiro, e também consegui garantir algumas descontos de viagem", explica Swindall.

Dado o curto prazo da viagem, Swindall decidiu que seria uma aventura focada em Moo Deng. Ela tinha planos de explorar mais da Tailândia, mas prometeu a si mesma que voltaria para uma viagem apropriada mais tarde.

Desta vez, sua missão estava clara: visitar o Zoológico Khao Kheow Open.

"A rainha e a ícone"

Swindall documentou sua viagem para a Tailândia no TikTok.

Sua conta, @1989vinyl, geralmente apresenta conteúdo sobre Taylor Swift (O Washington Post a chamou de "a maior fã de Taylor Swift" em 2023).

Fazer a transição do maior astro pop do mundo para o bebê hipopótamo mais famoso do mundo foi fácil para Swindall, especialmente porque ela via uma forte semelhança entre as duas.

"Elas são ambas verdadeiras ícones", diz Swindall. "Acredito que as rainhas e ícones reconhecem e apreciam umas às outras."

O primeiro post do TikTok de Swindall sobre a viagem, no qual ela convida seus seguidores para "se juntar a mim em uma viagem de 18,5 horas para a Tailândia para ver Moo Deng", já foi visto mais de 1,9 milhões de vezes e ainda está crescendo.

Muitos espectadores apoiaram a empreitada de Swindall, enquanto alguns ficaram confusos, achando que Moo Deng era uma estrela do rock ou um interesse romântico.

Swindall chegou em Bangkok na quarta-feira e contratou um motorista para levá-la ao zoológico. Dirigindo para lá, Swindall estava ansiosa - e se ela não conseguisse encontrar Moo Deng? E se a visita não fosse como ela esperava?

Mas assim que chegou à jaula de Moo Deng, suas preocupações desapareceram. Lá, pessoalmente, estava Moo Deng - a rainha e ícone que ela havia sonhado.

"Meu Deus, ela é tão fofa", exclama Swindall, registrando o momento no TikTok.

Nas horas seguintes, Swindall aproveitou para ver Moo Deng brincando na chuva e correndo animadamente depois de se alimentar.

"Ela é tão adorável e cheia de energia, é impossível não amá-la", diz Swindall, que comprou produtos de Moo Deng, incluindo um chapéu e pijamas, no zoológico.

Swindall também aproveitou para ver a mãe de Moo Deng.

"Comecei a desenvolver um novo carinho pela espécie de hipopótamo-anão como um todo, já que a mãe de Moo Deng é tão incrível e espero que ela comece a receber mais amor", diz Swindall.

Um momento Swiftie

Enquanto via Moo Deng, Swindall foi lembrada da música de Taylor Swift "Quem tem medo de mim?" (Como uma fã incondicional, ela sempre é inspirada pela artista).

"Essa música resume Moo Deng perfeitamente", diz Swindall. "Acho que ela acha que é mais intimidadora do que realmente é - quando abre a boca e corre aleatoriamente."

Foi outra música Swiftie, "All Too Well (10 Minute Version)", que Swindle decidiu tocar para Moo Dude.

"Ela estava deitada lá no chão, então acho que ela gostou", diz Swindle. "Mas honestamente, não toquei muito alto porque não queria incomodá-la. Então não tenho certeza se ela ouviu, mas toquei essa para ela mesmo assim. Acho que é uma música incrível, e além disso, parecia divertido tentar."

"Eu adoro contar histórias, adorar levar pessoas em aventuras e adorar fazer piadas", diz Swindle. "Então, foi muito legal ver as pessoas se divertindo tanto com isso. Foi uma verdadeira alegria conectar com tantas pessoas diferentes por causa disso."

A contagem de seguidores de Swindle disparou desde sua viagem para Moo Dude, com um de seus TikToks do Moo Dude alcançando mais de 5 milhões de visualizações.

Swindle insiste que não estava na viagem para perseguir fama viral.

"Não pensei muito nisso, para ser honesta", ela diz, acrescentando que, embora goste de criar conteúdo, é mais sobre a diversão do que qualquer outra coisa. Ela trabalha em um emprego em tempo integral, que é sua principal fonte de renda.

"Meu primeiro pensamento foi apenas chegar à Tailândia. Eu estava louca pelo Moo Dude", diz Swindle. "Eu queria compartilhar o que estava fazendo online. Mas mesmo se eu tivesse recebido zero visualizações, não teria tirado nada disso porque essa não era a razão pela qual eu estava lá."

Próximas aventuras

Enquanto Swindle revisita sua viagem para Moo Dude, ela já está planejando sua próxima aventura com tema animal - ela espera viajar para Melbourne, Austrália para visitar o Aquário Sea Life Melbourne e conhecer outro fenômeno animal viral, Pesto o pinguim.

"Eu simplesmente adoro animais", diz Swindle. "Esta viagem será mais relaxada do que minha aventura na Tailândia."

"Eu sou capaz de ter um pouco mais de tempo livre para Pesto", ela diz. "E há um pouco mais de estratégia nessa viagem também. Mas isso mostra que você pode encontrar alegria na espontaneidade. Eu fui para a Tailândia num impulso para passar tempo com o Moo Dude, e foi uma verdadeira explosão."

Swindle tenta manter uma atitude positiva na vida e levou essa atitude para sua viagem.

"O que vai ser, será", ela diz. "Eu estava destinada a encontrar o Moo Dude, e aconteceu, e foi bem especial. E eu só estou feliz por ter podido compartilhar essa alegria com todos."

O novo objetivo de viagem de Swindall inclui visitar Pesto o pinguim no Aquário Sea Life Melbourne, demonstrando sua paixão por conhecer personalidades animais famosas.

Sua próxima viagem para a Austrália é planejada com um enfoque mais relaxado em comparação com sua emocionante aventura para conhecer o Moo Deng, refletindo a alegria que ela encontra em ambas as escapadas planejadas e espontâneas.

