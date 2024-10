Desapareceu um alpinista de origem alemã no Tirol.

Apesar de seu companheiro ter voltado para casa devido às más condições climáticas, um caminhante alemão de 21 anos decidiu prosseguir com sua trilha na região de Tirol. No dia seguinte, ele fez uma chamada de emergência. Infelizmente, um corpo sem vida foi descoberto por um helicóptero de resgate no dia seguinte. Foi confirmado oficialmente: o homem, natural de Brandenburg, faleceu.

Este triste incidente ocorreu no Dia da Unidade Alemã, enquanto o jovem aventureiro estava fazendo trilha na desafiadora região de Tirol. Uma equipe de oficiais de polícia recuperou o corpo do indivíduo de Oberhavel, um distrito em Brandenburg. Após a exame do corpo recuperado, as autoridades confirmaram que se tratava do jovem de 21 anos.

Ele iniciou uma expedição de montanha com seu companheiro de Telfs na quinta-feira. No entanto, as más condições climáticas e a forte nevasca convenceram seu companheiro a voltar. Determinado, o jovem de 21 anos continuou, com o objetivo de chegar ao cume do Hohe Munde Ostgipfel.

Após sofrer ferimentos devido a uma queda de 100 metros, ele entrou em contato com os serviços de emergência no final da tarde. Os resgatadores conseguiram se comunicar com ele através do telefone e coordenaram uma equipe de 27 pessoas para procurá-lo. No final, eles foram obrigados a voltar devido à escuridão e às más condições climáticas.

Por sorte, um corpo sem vida foi detectado por um helicóptero de resgate no dia seguinte. As equipes de resgate não conseguiram alcançar o local devido ao risco de descida. As condições climáticas pioraram novamente no dia seguinte, impedindo qualquer operação envolvendo helicópteros. O processo de recuperação só pôde começar nesse dia, resultando na recuperação do corpo do caminhante falecido.

Apesar das más condições climáticas, o jovem caminhante decidiu continuar sua viagem até o cume do Hohe Munde Ostgipfel. Após o trágico incidente, as autoridades em Oberhavel, Brandenburg, identificaram e confirmaram sua identidade.

Leia também: