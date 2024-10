Caos no aeroporto devido a falha do sistema de aviões e trens na ATL

O aeroporto anunciou que seu Trem do Aeroporto estava operando em "modo de ônibus devido a um problema técnico", em uma publicação em sua plataforma, o que levou a CNN a buscar mais informações.

A mensagem do aeroporto solicitou que os passageiros cumprissem as instruções do ATL e das companhias aéreas até que as reparos necessários fossem concluídos.

Múltiplas publicações nas redes sociais pintaram um quadro caótico da situação.

"O aeroporto de ATL é um caos com o trem parado e uma multidão de pessoas presas no passagem subterrânea entre os terminais", afirmou uma publicação de um usuário.

Keagan Ilvonen, de 33 anos, conseguiu embarcar em seu voo na segunda-feira, mas descreveu a cena além dos pontos de verificação de segurança como um "lugar louco".

"Não havia pessoal orientando, ninguém compartilhando informações. Apenas pessoas descendo das escadas rolantes e se aglomerando na área do trem lá embaixo", Ilvonen compartilhou com a CNN.

"Sinceramente, a pior gestão de multidão e tratamento de pessoas que já vi em um aeroporto", Ilvonen comentou ainda.

Tiffany King, de 27 anos, enviou uma mensagem à CNN, compartilhando sua experiência: "Os funcionários estavam gritando para as pessoas avançarem, mas era uma onda humana imóvel. Levou uma hora para eu ir da porta B à porta C".

Desde 1980, esse sistema de trem automático tem transportado viajantes pelo aeroporto. Em 2018, estava transportando mais de 250.000 passageiros por dia, de acordo com os dados do aeroporto.

Devido ao Trem do Aeroporto operar em modo de ônibus, muitos viajantes foram afetados pelo problema técnico e procuraram fontes de notícias para atualizações.

Os viajantes afetados compartilharam suas experiências frustrantes nas redes sociais, destacando a situação caótica no aeroporto.

Leia também: