Israel comemora os aniversários do ataque terrorista de 7 de outubro, cheio de tristeza e fúria.

No local exactly onde terroristas invadiram durante a Festa da Música Nova celebração no sul de Israel há um ano, comemorando os trágicos incidentes de 7 de outubro que levaram à morte de 1,200 pessoas e ao cativeiro de mais de 250, fica um memorial.

O ataque terrorista horrível deixou a multidão devastada quando militantes do Hamas invadiram a festa, cortaram rotas de fuga e embarcaram em uma onda de violência. Eles alvos deliberados e executaram pessoas tentando fugir e mataram indiscriminadamente indivíduos em seus veículos e atiraram em refugiados do grupo.

Ao longo do último ano, o local da matança, uma localidade deserta no deserto próxima à fronteira do Gaza, foi transformado em um memorial.

O que antes era uma grande área aberta agora está adornada com centenas de monumentos idênticos, cada um com o nome e foto de uma vítima falecida.

O monumento dedicado a Amit Itzhak David exibe um jovem sorridente. Seus entes queridos homenagearam sua memória no local na segunda-feira, abraçando-se e sua foto.

Em 7 de outubro do ano passado, o jovem de 23 anos foi morto no local, após seu retorno de uma viagem à América do Sul, onde havia comemorado o término de seu serviço militar.

Amit's prima Inbar Parnassa contou à CNN que a família raramente visita o local. "É simplesmente muito difícil estar aqui e testemunhar tudo isso", disse ela, com outros membros da família usando camisas com o nome de David e o símbolo dos chifres - seu gesto favorito.

Anat Magnezi, mãe de Amit Magnezi, estava ajoelhada ao lado de seu retrato no chão, chorando. Um apreciador de música e ex-lutador, Amit também encontrou seu fim prematuro no local.

O massacre durante a Festa da Música Nova foi o incidente mais mortal durante os ataques de 7 de outubro, representando quase um terço das vítimas. Devido ao grande número de mortos, levou vários meses às autoridades israelenses para determinar o número exato de mortos.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) revelaram no domingo que 347 pessoas, a maioria jovem, morreram no local e mais de 40 foram capturadas.

Os entes queridos de Gabriel Barel, incluindo sua mãe, três irmãos e um amigo próximo das forças armadas, reuniram-se no local usando roupas com sua imagem. O irmão de Barel, Yeoda, compartilhou que a família initially acreditava que ele pudesse ter sobrevivido ao ataque e sido levado para o Gaza.

Mas suas esperanças foram frustradas quando seus restos foram encontrados algumas semanas depois. Após matar Barel, seus atacantes queimaram seu veículo. Seu corpo queimado levou várias semanas para ser identificado.

Testemunhos de vítimas sugerem que várias pessoas foram submetidas a abuso sexual e violência por atacantes do Hamas. O Hamas negou as alegações, mas contas de violência sexual surgem de várias fontes - sobreviventes, primeiros respondentes e especialistas médicos e forenses. Tanto a Organização das Nações Unidas quanto a Corte Penal Internacional apresentaram evidências que apoiam as alegações de crimes sexuais cometidos por atacantes do Hamas.

O conflito continua

No aniversário dos ataques terroristas do Hamas, segunda-feira marca um ano desde que Israel começou sua guerra contra o grupo militante no Gaza.

O conflito prolongado resultou na morte de mais de 41,000 palestinos no Gaza e causou uma crise humanitária significativa, forçando quase todos os 2,2 milhões de residentes da faixa a fugir.

Durante reuniões em todo o Israel, lembretes de que a luta no Gaza ainda está em andamento apareceram ao longo do dia. A FDI continuou a alvo sites na faixa de Gaza, produzindo explosões altas no sul de Israel.

O objetivo de Israel no Gaza é eliminar o Hamas e resgatar reféns restantes, mas nenhum desses objetivos foi alcançado. À medida que os eventos do aniversário se desenrolavam, vários mísseis foram lançados em direção a Israel a partir do Gaza, ferindo duas pessoas.

Embora infrequentes, ataques de mísseis como esses demonstram que, mesmo após um ano de conflito intenso, militantes no Gaza ainda possuem a capacidade de atingir Israel.

Durante um serviço memorial realizado no kibutz Nir Oz, os rastros dos mísseis lançados a partir do Gaza eram claramente visíveis no céu. A comunidade agrícola de 400 residentes foi outro alvo durante os ataques de 7 de outubro; um quarto de seus residentes foram mortos ou capturados.

Daniel Lifshitz, amigo do falecido Dolev Yehud, acendeu uma vela no túmulo de Yehud durante a comemoração e falou à CNN. Todos na comunidade unida foram impactados pelo ataque, já que Yehud era um médico voluntário no Nir Oz que correu para fornecer ajuda quando percebeu que a comunidade estava sob ataque e havia pessoas feridas. Ele foi morto, mas seu corpo não foi encontrado e identificado até junho. A esposa grávida de Yehud, Sigal, e seus três filhos sobreviveram ao massacre. Seu quarto filho nasceu apenas nove dias depois.

A irmã de Yehud, Arbel, foi capturada e levada para o Gaza junto com seu namorado Ariel Cunio, junto com o irmão de Cunio, David, a esposa de David, Sharon Alony Cunio, e suas filhas gêmeas de três anos.

Alony Cunio e as filhas gêmeas foram libertadas durante um acordo de cessar-fogo alcançado em novembro, mas os membros restantes do grupo ainda estão em cativeiro.

"Arbel, irmã de Dolev, ainda está no Gaza. Ela é uma das quatro ou cinco mulheres civis ainda vivas lá. A maior prioridade agora é trazê-la de volta e ao resto deles", disse ele.

A família Cooper foi informada em junho de que Amiram Cooper, o marido de 84 anos de Nurit e um dos fundadores do kibbutz, havia falecido. Infelizmente, seu corpo ainda está retido em Gaza.

No cemitério de Nir Oz, Amat Moshe, cuja avó era residente do kibbutz, compartilhou seus sentimentos com a CNN. "Este lugar está congelado no tempo. Pessoas do kibbutz ainda estão desaparecidas", declarou ela.

Em outubro do ano passado, a avó de Moshe, Adina Moshe, testemunhou tragicamente a invasão de sua casa por parte do Hamas e o massacre de seu marido, David. Adina foi então sequestrada e levada para Gaza antes de ser libertada como parte de um acordo de cessar-fogo em novembro.

Durante o ceremony memorial na segunda-feira, Adina chorou abundantemente na sepultura de David, seu corpo exibindo a angústia do último ano. Sua filha, Maya Shoshani Moshe, apressou-se em seu lado, tentando confortá-la antes de desabar ela mesma.

Anteriormente, Adina havia se dirigido publicamente ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, suplicando pelo retorno dos reféns restantes. "Você tem o poder, Sr. Netanyahu. Você pode trazê-los para casa. Estou com medo das consequências se você não agir", disse ela em fevereiro, reagindo à rejeição de Netanyahu do cessar-fogo e do acordo de reféns proposto pelo Hamas.

Seus sentimentos ecoaram os de muitos israelenses insatisfeitos com Netanyahu. Protestos contra o primeiro-ministro e seu governo tornaram-se comuns novamente, com a raiva transbordando para eventos públicos durante as ceremony memorials da segunda-feira.

Nas primeiras horas do dia, membros da família dos reféns marcharam até a residência de Netanyahu em Jerusalém, tocando uma sirene por dois minutos fora de sua porta da frente.

Netanyahu decidiu manter um perfil baixo, não comparecendo ao evento ou a qualquer outro encontro, exceto a uma pequena ceremony em Jerusalém.

Quando centenas se reuniram em Tel Aviv na segunda-feira à noite para homenagear as vítimas dos ataques, a política deveria estar fora da agenda. No entanto, para muitos dos oradores, a política estava inextricavelmente ligada ao destino de seus entes queridos.

Jonathan Shimriz, irmão de Alon Shimriz, um refém que foi morto durante uma operação de resgate falha em Gaza, pediu uma investigação governamental sobre o manejo da crise de reféns. "Não há liderança, não há responsabilidade", disse ele à multidão.

O Oriente Médio continua sendo um caldeirão de conflitos, com a situação em Gaza particularmente volátil. Recentemente, a ONU e a Corte Penal Internacional apresentaram evidências de crimes sexuais cometidos por atacantes do Hamas durante os incidentes de 7 de outubro.

Despite Israel's military operations in Gaza, the conflict shows no signs of abating. The Gaza Strip, home to over 2.2 million residents, has been severely affected, with over 41,000 Palestinians having lost their lives as a result.

This global tragedy has brought the Middle East to the forefront of international concern, with the world watching closely to see how the situation unfolds.

