O esforço espacial, iniciado pela ESA, com o objetivo de proteger contra ameaças de asteroides, decolou efetivamente.

Iniciativas de defesa espacial estão avançando: A missão "Hera" da Agência Espacial Europeia (ESA) para desviar asteroides perigosos decolou rumo ao cosmos. Isso ficou evidente em imagens ao vivo do centro de comando da ESA em Darmstadt. Oprobe está programado para examinar as consequências do impacto do probe "Dart" com o asteroide Dimorphos dois anos antes. As descobertas poderiam fortalecer a proteção da Terra contra impactos catastróficos de asteroides.

A missão "Hera" foi marcada como "um passo rumo ao escudo planetário" pelo diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher. Enquanto isso, Densing, chefe do centro de controle, comentou: "A primeira chance da humanidade de proteger o planeta". No entanto, segundo Aschbacher, nenhuma ameaça mortal de asteroide para a Terra foi identificada nas próximas três gerações.

"Hera", batizada em homenagem a uma deidade grega, decolou em um foguete Falcon-9 da SpaceX a partir do centro espacial privado da SpaceX no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O probe foi projetado e fabricado pela empresa aeroespacial OHB em Bremen, enquanto seus instrumentos foram contribuídos por diferentes empresas.

Alemanha lidera o caminho

"Hera" está programada para sobrevoar Marte e pousar em seu alvo, Dimorphos (uma parte menor de um asteroide binário) após mais de dois anos, em dezembro de 2026. O controle remoto será gerenciado a partir do centro de comando em Darmstadt. A Alemanha desempenha um papel significativo no orçamento da missão de 383 milhões de euros, sendo seu principal financiador.

"Hera" está equipada com várias câmeras e laser, bem como sistemas de medição por radar. Após chegar ao seu destino, a 195 milhões de km de distância, "Hera" é esperada para revelar o estado atual e o grau de desvio de "Dimorphos". Um impacto semelhante poderia desviar um asteroide em direção à Terra.

Dois anos atrás, o probe "Dart" da NASA atingiu o asteroide com um impacto direto. De acordo com a NASA, a órbita do asteroide em torno do asteroide maior Didymos mudou como consequência. Aschbacher, chefe da ESA, acrescentou que uma quantidade excessiva de material foi ejetada durante a colisão.

Apesar disso, ainda restam perguntas: Quão profundo é o cratera? Ou o asteroide foi completamente transformado? Qual é sua massa e composição? Ele é composto por detritos ou principalmente um núcleo sólido cercado por fragmentos rochosos? Todas essas questões serão respondidas por "Hera", após sua chegada.

Missões mais elaboradas em andamento

Inicialmente, "Hera" observará o asteroide a uma distância segura. Mais tarde, suas probes "Juventas" e "Milani" tentarão uma manobra ousada: pousar em Dimorphos. Prevê-se que "Milani" rebote na rocha várias vezes devido à sua gravidade mínima.

Aschbacher considera "Hera" uma "missão vital". A ESA vê isso como o primeiro estudo humano de um asteroide atingido por outro objeto feito pelo homem.

Asteroides grandes podem causar danos graves. Por exemplo, um impacto há cerca de 66 milhões de anos é considerado a causa principal da extinção dos dinossauros e de muitas outras espécies. Em 2013, um asteroide de 20 metros de largura explodiu sobre a cidade russa de Chelyabinsk. As ondas de choque feriram cerca de 1.500 pessoas, principalmente devido a vidros de janela quebrados.

"Hera" foi concluída em apenas quatro anos com a intenção de servir como um modelo para "Ramses". Esta espaçonave pode analisar o asteroide Apophis durante seu sobrevoo da Terra em 2029.

O asteroide, com cerca de 375 metros de largura, é esperado para passar pela Terra novamente em 13 de abril de 2029, a uma distância de apenas 32.000 quilômetros. Para contexto, a Lua geralmente reside a cerca de 384.400 quilômetros de distância, mais de dez vezes mais longe.

