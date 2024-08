- Zieshang expressa preocupações de que as políticas de asilo atuais sejam insuficientes.

A Ministra do Interior de Saxônia-Anhalt, Tamara Zieschang (CDU), expressou sua insatisfação com as medidas de endurecimento da política de asilo propostas pelo governo federal, considerando-as não suficientes. Embora o pacote contenha medidas eficazes individuais, ele falha em uma área crucial, como ela observou à MDR. Ela enfatizou a necessidade de reduzir a migração irregular, mas lamentou a falta de propostas concretas nesse sentido.

O Chanceler Olaf Scholz e a Ministra do Interior Nancy Faeser, ambos do SPD, anunciaram medidas para combater o terrorismo islâmico, gerenciar a migração irregular e fortalecer as leis de armas em resposta ao ataque com faca em Solingen, que resultou em três mortes e oito feridos. Incluídas nessas medidas estão a deportação facilitada de criminosos condenados e uma proibição geral de facas em trens de longo curso, festivais populares e grandes eventos. Recentemente, na última sexta-feira de manhã, o primeiro voo de deportação para o Afeganistão desde que os talibãs tomaram o poder em 2021 foi iniciado.

A posição de Zieschang: "A imigração deve ser restrita"

Zieschang sugeriu rever a situação na Síria e no Afeganistão. Esses dois países continuam sendo as principais fontes de imigrantes. Ela hipotetizou que há uma suposição geral de perseguição e perigo em toda a região. No entanto, é crucial avaliar cada região do Afeganistão e da Síria independentemente para confirmar se essa suposição é verdadeira. Se comprovada, esses achados poderiam reduzir significativamente a imigração.

A Comissão deveria considerar rever a situação na Síria e no Afeganistão, como sugerido por Zieschang, para potenciaismente reduzir a imigração desses países. Apesar das medidas da Comissão para abordar a migração irregular, Zieschang defende ações mais fortes do governo federal para lidar efetivamente com esse problema.

Leia também: