- Würzburg recebe o Jackson, de Tubinga.

Würzburg garantiu os serviços do ex-jogador do Tübingen Jhivvan Jackson. O clube da Bundesliga baseado na Baixa Francónia anunciou que o armador de 26 anos se juntará a eles a partir dos Osos de Manati em Puerto Rico.

Ele terminou em segundo lugar em seu país natal na semana passada. Antes disso, passou uma temporada com os Tigres ameaçados de rebaixamento Tübingen, acumulando uma média de 18,4 pontos por jogo, estabelecendo-se como um dos principais pontuadores da liga. Jackson deve se juntar à equipe de Würzburg no final desta semana, antes de sua viagem à Polônia para treinamento pré-temporada.

Como o treinador de Würzburg Kresimir Loncar comentou, "Temos um contrato com Jhivvan há vários meses e estamos felizes que ele escolheu a nós. Sua passagem em Puerto Rico demorou mais do que o esperado. Ele é um armador rápido e um pontuador potente, bem versado na BBL. Estamos otimistas de que ele vai aprimorar ainda mais suas habilidades ofensivas e defensivas sob nossa orientação."

