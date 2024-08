- Wormland continua a ser um fabricante de equipamento para cavalheiros, agora sob a propriedade da L&T.

Alfinete Wormland Resgatado. Após receber aprovação da casa de moda Lengermann & Trieschmann (L&T) em Osnabrück no início do mês, o tribunal de insolvência de Hannover pôs fim aos procedimentos de falência de Wormland a partir de 31 de agosto, de acordo com a declaração do antigo administrador. Isso marca o fim do período de falência de oito meses, com a empresa agora funcionando autonomamente novamente, como anunciado. Nove filiais empregando mais de 300 pessoas continuarão a operar.

"Wormland é uma marca sólida que apresenta de forma eficaz a moda masculina de alto nível, além de fornecer conselhos de moda especializados de uma equipe dedicada", observou o CEO da L&T, Mark Rauschen, na declaração. "Isso serve como uma base sólida para o futuro." A antiga equipe de gerenciamento permanecerá no cargo.

No momento do pedido de falência em janeiro, Wormland tinha uma força de trabalho de 400 pessoas. Desde então, três filiais foram fechadas, incluindo uma das duas lojas em Bremen. As duas filiais na sede em Hannover, bem como uma em Bremen, Hamburg, Berlin, Munich e três em Renânia do Norte-Vestfália permanecerão abertas.

O Tribunal de Justiça de Hannover desempenhou um papel crucial no término dos procedimentos de falência de Wormland, de acordo com o anúncio do antigo administrador. Após a aprovação da Lengermann & Trieschmann (L&T), o Tribunal de Justiça considerou apropriado encerrar o período de falência de Wormland a partir de 31 de agosto.

