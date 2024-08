- Woidke expressou críticas ao ministro do Interior durante discussões sobre deportações.

Após o ataque em Solingen, o ministro-presidente do SPD da Brandenburg, Dietmar Woidke, se distanciou da colega federal de Interior, Nancy Faeser, na discussão sobre expulsões. Woidke considerou o apelo de Faeser aos estados para aumentar as expulsões como "inapropriado". "Não adianta apontar dedos uns para os outros. Todos devem contribuir", disse Woidke ao "Tagesspiegel". Ele não viu nenhuma melhora na lei federal para remoções mais rápidas. "A política migratória da Alemanha nos últimos dez anos deve ser colocada em julgamento."

Sessão parlamentar convocada

Em uma sexta-feira, três pessoas morreram e oito ficaram feridas após um homem armado com faca atacar um festival na cidade de Solingen, na Renânia do Norte-Vestfália. O suspeito, um sírio de 26 anos, foi detido e deveria ter sido expulso para a Bulgária no ano passado, mas não foi.

O parlamento da Brandenburg será reunido em sessão especial na quinta-feira, a pedido do grupo parlamentar da AfD, para debater as repercussões do incidente. A discussão sobre repercussões coincide com a campanha eleitoral: um novo parlamento será eleito na Brandenburg no dia 22 de setembro.

Faeser culpa os estados

Faeser responsabiliza os estados pela expulsão mais consistente daqueles sujeitos a expulsão. "Juridicamente, já criamos as condições para mais partidas, para que aqueles sujeitos a expulsão não possam mais evitar a deportação", disse a política do SPD ao grupo de mídia Funke. "O fator crucial para o sucesso é a implementação das novas autoridades e regulamentações no nível local dos estados."

O Bundestag endureceu as leis no início do ano para facilitar as expulsões. O prazo máximo de detenção para a partida foi estendido de 10 para 28 dias. Os oficiais também podem entrar em outras salas em alojamentos comunitários, além do quarto da pessoa a ser expulsa.

Ministro do Interior critica lei federal

O ministro do Interior da Brandenburg, Michael Stübgen (CDU), que preside a Conferência de Ministros do Interior, voltou a criticar o governo federal. A lei destinada a acelerar as expulsões torna ainda mais difícil, na prática, expulsar aqueles sujeitos a expulsão, disse Stübgen ao "Tagesspiegel".

"Precisamos de acordos de deportação com os países de origem, verificações de longo prazo nas nossas fronteiras e contatos diplomáticos com a Síria e o Afeganistão", disse Stübgen. "No entanto, é crucial que ninguém seja permitido entrar no nosso país nas fronteiras alemãs que venha de um país seguro de terceiro mundo."

Segundo o Ministério do Interior, mais de 4.000 estrangeiros na Brandenburg devem deixar o país, mas a maioria não pode ser expulsa. No ano passado, cerca de 780 pessoas partiram, principalmente voluntariamente. Nos primeiros seis meses de 2024, foram aproximadamente 450. No entanto, dez vezes mais pessoas chegaram, lamentou o ministro.

O presidente estadual do FDP, Zyon Braun, acusou o governo estadual vermelho-preto-verde de atrapalhar regulamentações mais rígidas no nível federal. "O governo estadual tem Consistente obstruído a expansão dos países seguros de origem para os estados do Magrebe no Bundesrat", criticou como exemplo.

A sessão especial no parlamento da Brandenburg pode incluir discussões sobre o fortalecimento das medidas de segurança em eventos públicos, como festivais da cidade, com o objetivo de evitar que tragédias semelhantes aconteçam no futuro. Apesar dos apelos de Faeser para expulsões mais consistentes, Dietmar Woidke do SPD sugeriu que todos, incluindo o governo federal, devem contribuir para abordar o problema.

Leia também: