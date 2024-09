- Woidke coloca a confiança na vitória <unk> possibilidades de sucessão mesmo na derrota disponibilizada

Dietmar Woidke, que serve como líder do país há uma década, busca manter o poder, mas apenas sob uma condição. O Ministro-Presidente de Brandenburg deseja atrapalhar o triunfo da AfD nas eleições estaduais de 22 de setembro e permanecerá em seu cargo se seu SPD sair vitorioso. No entanto, em caso de derrota, potenciais sucessores ainda não foram determinados. Dois figurões, além de um potencial sucessor masculino, são considerados potenciais candidatos.

"Não estamos vivendo em uma corte real - e o SPD de Brandenburg não é um 'one-man-show'", esclareceu Woidke durante um evento conjunto dos "Potsdamer Neuesten Nachrichten" e "Tagesspiegel". "Vamos examinar internamente para identificar quem pode continuar liderando o país e guiando o SPD à frente." Ele evita discussões sobre sucessão.

Woidke se opõe à AfD

"Minha principal meta é impedir que indivíduos com supostas tendências de extrema-direita voltem a ter influência política neste país", declarou Woidke, denunciando a AfD, considerada suspeita de extrema-direita pela proteção constitucional de Brandenburg. Em uma nova campanha no Facebook e Instagram, o SPD alerta para "extremistas de direita": "Se careca, então Woidke".

O sexagenário é amplamente conhecido como o político mais celebrado de Brandenburg, de acordo com uma pesquisa realizada pela Infratest dimap para a RBB em julho. Apesar da crítica do governo de Trânsito e dos resultados ruins das pesquisas nacionais do SPD, Woidke planeja fazer campanha extensivamente sem o Chanceler Olaf Scholz.

AfD lidera nas pesquisas até agora

Se o SPD sair como líder ou em segundo lugar é incerto. Nas pesquisas até agora, a AfD lidera. Na última pesquisa da Infratest dimap para a RBB da semana passada, a AfD obteve 27%, enquanto o SPD ficou logo atrás com 23%. O CDU ficou em terceiro lugar com 18%, e a Aliança de Sahra Wagenknecht com 15%. O Partido da Esquerda alcançou 4%, e o BVB/Free Voters ficou com 3%. Ambos os partidos ficaram abaixo do limite de 5% necessário para representação parlamentar. No entanto, mandatos diretos ainda poderiam levar à entrada no parlamento estadual.

A Ministra das Finanças Katrin Lange, vice de Woidke no SPD estadual, é uma provável candidata à sucessão. Ela sentou-se ao lado dele na festa de verão do SPD de Brandenburg. A Prignitzer é direta: ela defendeu um boicote ao talk show da "Bild" no início de setembro em resposta à presidente do SPD, Saskia Esken, e ao secretário-geral Kevin Kühnert, observando: "Chega agora. A impressão é desastrosa - e não é apenas no leste."

Duas "princesas da coroa" ...

Após o Tribunal Constitucional rejeitar as regulamentações do pacote de ajuda de Brandenburg, ela recusou com confiança o pedido da fração da AfD para sua demissão: "Esqueça isso. Sou da Prignitz. Não vou me deixar provocar." Dentro do SPD, ela tem as melhores chances.

A Ministra da Ciência Manja Schulze também é vista como uma possível sucessora de Woidke. Após quase cinco anos no governo, ela pode se orgulhar de um impressionante histórico: a nova sinagoga de Potsdam conseguiu abrir apesar de anos de discordâncias entre as comunidades judaicas devido às suas habilidades de negociação. Além disso, a Universidade Médica de Brandenburg ganhou reconhecimento nacional em um curto período de tempo.

... e um "príncipe herdeiro"

Rumores sugerem que Daniel Keller pode ascender ao cargo de Príncipe Herdeiro. O judoca assumiu a liderança do grupo parlamentar do SPD no parlamento estadual de Erik Stohn em 2021, que afirmou não ter sido forçado a renunciar ao cargo. Keller conseguiu unir a fração atrás dele. Quando questionados sobre a sucessão, os três potenciais herdeiros permanecem em silêncio. Todos os três também são favoritos nas eleições.

Se o SPD superar a AfD nas eleições, como fez há cinco anos, isso representaria um grande revés para os Social-Democratas, que mantêm o poder no estado desde 1990, com parceiros variados. O SPD teria que se reavaliar antes de possivelmente engajar-se em negociações para um novo governo. Como nenhuma outra partido deseja formar uma coalizão com a AfD, a formação do governo dependeria então do segundo partido mais forte.

Os Verdes: SPD "não preparado"

O candidato principal verde, Benjamin Raschke, critica o SPD por não abordar adequadamente o debate sobre a sucessão. "O que estamos vendo é que o SPD não está preparado", disse Raschke. Isso os prejudica.

O político de Potsdam, Jan Philipp Thomeczek, viu a ligação de Woidke do seu futuro político a uma vitória eleitoral como estratégica. "Ele sabe que é mais popular do que seu próprio partido."

