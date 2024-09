- Wiesmoor apresenta o seu mais recente Floral Monarch

Na Festa das Flores em Wiesmoor, na Frísia Oriental, Meike Deharde foi coroada Rainha das Flores pelo público. Esta moradora de Wiesmoor, de 24 anos, recebeu seu título no palco ao ar livre da cidade, no distrito de Aurich. Joey Melina Folkerts, de 20 anos, e Antje Kopietz, de 21, ambas de Großefehn no distrito de Aurich, foram escolhidas como princesas. O trio agora forma a nova Corte Real das Flores de Wiesmoor, sem outras candidatas terem sido selecionadas.

A Rainha das Flores representa Wiesmoor, a cidade das flores, em eventos por todo o país. A eleição da corte real está aberta a homens e indivíduos diversos, além de mulheres, desde o ano passado.

Após a coroação, realizada sob um céu ensolarado, houve um desfile com carroças decoradas com temas que percorreram a cidade. A corte real viajou na última carroça, interagindo com os espectadores. O tema da 72ª Festa das Flores foi o Circo.

A Festa das Flores em Wiesmoor é uma das maiores do norte da Alemanha, de acordo com os organizadores. Para esta cidade, que abriga várias empresas hortícolas, é um evento importante, organizado por muitos voluntários.

Detalhes sobre a Festa das Flores

Mulheres de diversos backgrounds foram incentivadas a se candidatar à eleição da corte real, como Meike Deharde e as princesas Joey Melina Folkerts e Antje Kopietz. A nova Rainha das Flores e suas princesas irão representar a rica cultura e tradições hortícolas de Wiesmoor em eventos por todo o país.

Leia também: