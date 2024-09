- Wiesbaden ultrapassa o infeliz Cottbus no jogo

O Energie Cottbus falhou em marcar pontos fora de casa na 3ª Liga. No jogo de domingo, eles sofreram uma derrota de 1:2 (0:1) contra o SV Wehen Wiesbaden, apesar de uma boa atuação por grande parte do jogo. Dennis Slamar (golo contra aos 42') e Fatih Kaya (77') selaram a vitória para os anfitriões. Tolcay Cigerci conseguiu igualar temporariamente o placar (64'). "Wehen estava afiado, enquanto nós não", afirmou o treinador do Cottbus, Claus-Dieter Wollitz, insatisfeito com as oportunidades perdidas.

O treinador Wollitz manteve a mesma formação que havia lhe dado uma vitória em casa por 2:1 sobre a Alemannia Aachen. O Energie começou forte, mas as oportunidades foram desperdiçadas devido ao chute no poste de Timmy Thiele e ao rebote de Tolcay Cigerci (12') assim como ao tento de Phil Halbauer (34'). Eles também revelaram algumas fraquezas defensivas, com erros de Halbauer (27') e Cigerci (37') provando-se perigosos. O guarda-redes Elias Bethke não pôde fazer nada quando Slamar marcou um golo contra (42').

O segundo tempo começou mal: o substituto Maximilian Pronichev foi flagrado em posição de fora de jogo quando pensou ter marcado o golo do empate (46'). Yannik Moker (50') e Filip Kusic (63') ambos desperdiçaram boas oportunidades. Houve grande excitação quando Cigerci finalmente igualou (64') de um canto.

Houve controvérsia quando a equipa da casa marcou o golo da vitória, com Slamar a parecer não ter nada a ver com Kaya. Houve uma discussão acalorada depois de uma intensa confusão diretamente na frente do banco do Cottbus, resultando em cartões amarelos para o treinador Wollitz e o guarda-redes substituto Alexander Sebald por contestarem veementemente uma falta em Lucas Copado.

Apesar do seu bom início em Cottbus, o Energie não conseguiu capitalizar as suas oportunidades, com oportunidades perdidas de Timmy Thiele, Tolcay Cigerci e Phil Halbauer. Em contrapartida, o Cottbus teve que enfrentar o golo contra do local Dennis Slamar e mais tarde o golo de Fatih Kaya, levando o Energie Cottbus a mais uma derrota em Cottbus, desta vez contra o SV Wehen Wiesbaden. Apesar da derrota, os adeptos do Cottbus e o treinador Wollitz estarão ansiosos para ver o próximo jogo em casa do seu time em Cottbus.

