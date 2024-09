- Wiegert procura uma luta apertada no combate pelo título contra Foxes e Flensburg.

Treinador Bennet Wiegert do SC Magdeburg espera uma disputa acirrada pelo campeonato na Bundesliga de Handebol. "Acredito que mais times vão brigar pela ponta, já que percebo que a consistência de desempenho na Bundesliga está se estreitando cada vez mais", afirmou Wiegert, à medida que a temporada começa na quinta-feira. Além de Berlim, que deu trabalho ao SCM na temporada passada, Wiegert espera pressão da SG Flensburg-Handewitt.

Mais espaço para erros

Com 42 anos, Wiegert deseja que os times que lutam pelo título tenham menos consequências severas por erros. "Como treinador, espero que os erros não sejam punidos tão severamente e que haja uma situação mais equilibrada", declarou Wiegert. Na temporada passada, o SCM conseguiu apenas duas derrotas e dois empates, garantindo o título com uma vantagem de seis pontos.

O SC Magdeburg estreia nesta temporada no sábado contra a HSG Wetzlar (18:00/Dyn), mas a partida só será discutida a partir de quinta-feira. Antes disso, Wiegert quer se concentrar na derrota do Supercopa contra Berlim. " Ainda há trabalho a ser feito", avaliou o treinador.

Medidas de segurança com Magnusson e Bergendahl

Felix Claar e Tim Hornke estão confirmados como ausências, e há cuidados com Omar Ingi Magnusson e Oscar Bergendahl. "Dado que não sabemos se as lesões estão completamente curadas", explicou Wiegert sobre a situação. Outros possíveis ferimentos também podem afetar o elenco, mas Wiegert optou por não entrar em detalhes.

Apesar da carga de trabalho pesada e dos problemas de lesão, Wiegert continua otimista. " Ainda temos uma equipe fantástica. Não vou fechar as portas e dizer, ah, isso vai ser difícil", garantiu o treinador. Expressar tais sentimentos poderia desmotivar a equipe. Wiegert elogiou a nova aquisição Manuel Zehnder. "Fico impressionado com o quanto ele está se adaptando", elogiou Wiegert, que é o maior artilheiro da equipe. "No entanto, ele só está aqui há duas semanas, então estamos tratando ele com luvas de pelica."

