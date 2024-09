- Wendt afirmou que a Alternativa para a Alemanha (AfD) não requer uma nova percepção pública.

A Alternativa para a Alemanha (AfD) não precisa alterar sua imagem pública para atrair mais eleitores, sugere o especialista em políticas sociais André Wendt. "Não acho que precisamos polir nossa imagem. Precisamos de uma posição firme. Isso é essencial para mobilizar pessoas e lembrar à política que as coisas não podem continuar como estão", explicou Wendt à agência de notícias alemã. O homem de 52 anos serviu como vice-presidente do parlamento estadual no mandato anterior.

O ramo saxão da AfD é classificado pela agência de proteção constitucional como uma empreitada de extrema-direita confirmada. A liderança do partido negou consistentemente essa classificação e também a desafiou judicialmente. Nas eleições estaduais realizadas no domingo, a AfD ficou em segundo lugar com 30,6%, atrás da CDU (31,9%). Nas eleições europeias de junho, a AfD manteve a União a uma distância segura de 10 pontos percentuais.

Wendt frequentemente recebe perguntas sobre o líder do partido e da fração da Turíngia, Björn Höcke, nas bancas de informações da AfD. Ele então esclarece que Höcke "não é um nazista". "Ele é um membro do partido e está fazendo contribuições positivas na Turíngia. Não entendo por que ele é tão demonizado." Wendt também não entende por que organizações ou empresas se opõem à AfD: "Porque também somos o partido da classe média. Críticas aos preços excessivos de energia. Críticas à burocracia que está esmagando muitos negócios. Portanto, não entendo por que as pessoas são tão veementemente contra a AfD." Wendt considerou infundadas as preocupações com trabalhadores estrangeiros qualificados em relação a um governo liderado pela AfD.

Ao mesmo tempo, ele esclareceu que seu partido não é a favor da imigração em massa não regulamentada. "Defendemos a imigração regulamentada de trabalhadores qualificados - se precisarmos de trabalhadores qualificados. Devemos primeiro utilizar nossos próprios recursos. Se ainda houver necessidade, deve haver imigração direcionada."

A Alternativa para a Alemanha (AfD) recebeu significativo apoio nas eleições estaduais, ficando em segundo lugar com 30,6%, como relatou a agência de notícias alemã. Apesar de enfrentar a classificação como uma empreitada de extrema-direita pela agência de proteção constitucional, a liderança do partido continua a negar e desafiar essa classificação.

Leia também: