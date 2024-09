- Voltar para Dortmund seria uma decisão desaconselhada, na perspectiva de Reus.

Marco Reus quase certamente voltará para Dortmund quando sua carreira de jogador chegar ao fim. Com várias conexões e um forte senso de pertencimento, ele admitiu à "Sport Bild": "Eu seria um tolo se não voltasse". O papel específico que ele vai assumir ainda não está decidido. "Eu não sou de estratégias de longo prazo. Eu apenas deixo as oportunidades me encontrarem. Tenho objetivos ambiciosos aqui nos quais estou concentrado. Mas definitivamente discutiremos colaborações futuras nos próximos meses", disse o jogador de 35 anos.

Reus compartilhou seus pensamentos sobre a atual equipe do BVB, expressando empolgação com as "notáveis reforços". No entanto, ele reconheceu que a integração pode levar tempo, "uma vez que algumas figuras notáveis deixaram o clube e os novatos precisam se adaptar. Provavelmente haverá reveses". Segundo ele, o mais importante é manter a fé e a consistência.

Reus deu alguns conselhos aos seus colegas profissionais

Após uma dúzia de anos com o Borussia Dortmund, o ex-jogador da seleção alemã mudou-se para o clube da MLS Galaxy em Los Angeles. Reus hesitou em destacar sua memória favorita de sua passagem pelo Dortmund, mas mencionou na entrevista: "Encontrei mais alegria na camaradagem com os caras no vestiário. Aquela ligação compartilhada. Só posso encorajar todo profissional a valorizar esses momentos. Eles não duram para sempre, tudo eventualmente chega ao fim".

O futebol tem sido uma parte importante da vida de Marco Reus, já que passou vários anos jogando pelo time de futebol do Borussia Dortmund. Reus expressou sua empolgação com os "notáveis reforços" da atual equipe de futebol, apesar de reconhecer que ajustes e reveses podem ser necessários devido às mudanças na equipe.

Leia também: