Volkswagen Up: Prático, compacto e de bom desempenho

O VW Up, lançado no final de 2011 e descontinuado em 2023, foi o carro orçamento da Volkswagen, produzido ao lado de seus equivalentes, o Seat Mii e Skoda Citigo, em Bratislava. Foi projetado para superar o modelo anterior, o azarado Fox, em termos de qualidade. No entanto, as inspeções do TÜV revelam alguns potenciais problemas.

Preocupações com a Qualidade

Os achados do TÜV indicam que, geralmente, o Up se sai bem. Problemas com eixos e direção são raros em todos os anos. No entanto, modelos mais novos tendem a perder óleo, e os Ups mais jovens costumam ter problemas com seus sistemas de iluminação. Além disso, os freios de pé e de estacionamento receberam consistentemente críticas dos inspetores do TÜV.

Carroceria e Interior

Inicialmente, o Up era um carro de três portas, mas uma variante de cinco portas foi introduzida em 2012. O Up Cross também apresentou um design off-road. Com 3.54 metros de comprimento, é perfeito para dirigir na cidade, com um design clássico e atemporal. Seu espaço interno é suficiente, com acesso melhorado aos bancos traseiros na versão de cinco portas. A capacidade do porta-malas varia entre 251 e 959 litros.

O interior do Up apresenta boa ergonomia, assentos confortáveis e controles fáceis de usar. Também oferece numerosos compartimentos de armazenamento. Uma raridade no mercado de carros usados é a versão furgão Load Up, com banco traseiro removível para uma área de carga. Em 2016, o Up passou por um restyling, introduzindo faróis de dia padrão.

Motores e Trem de Força

O Up tinha um motor a gasolina de 1 litro, três cilindros, disponível em várias potências. A versão básica produzia 44 kW/60 PS e 55 kW/75 PS, enquanto as versões turbo ofereciam 66 kW/90 PS ou 85 kW/115 PS (GTI). O consumo de combustível oficial variava de 4.4 a 4.7 litros. Uma versão a GNV com 50 kW/58 PS também estava disponível, assim como um Up elétrico com um motor de 60 kW/82 PS, inicialmente oferecendo uma bateria de 16.4 kWh, proporcionando até 180 quilômetros de autonomia. Desde 2019, uma bateria de 32.3 kWh está disponível. As transmissões manuais com cinco ou seis velocidades são padrão, com uma transmissão automática disponível para motores a gasolina, embora conhecida por sua falta de confiabilidade.

Equipamentos e Segurança

Modelos de entrada como Take-Up, inicialmente com preço em torno de 10.000 euros, eram básicos, sem recursos como ar-condicionado, compartimento de luvas travável e banco traseiro rebatível. Modelos mais voltados para o conforto, como Move-Up, High-Up, ou edições limitadas como "Color Up", "White Up" ou "Black Up", ofereciam opções extensas, como teto solar panorâmico, câmera de ré, suspensão esportiva, rodas de 17 polegadas e navegação. Apesar de seu tamanho, o Up oferece recursos de segurança decentes.

Atualmente, cerca de 5000 VW Up! usados estão listados no mobile.de, com preços a partir de cerca de 2000 euros para modelos com alto quilometragem e equipamentos básicos. Modelos melhor equipados exigem um investimento mínimo de 3500 euros, enquanto os modelos e-up! usados começam em 7000 euros.

