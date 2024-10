Quantidade limitada de "variantes XL" defeituosas nos modelos Smart Fortwo

Explorador urbano e veículo compacto para deslocamentos: Existem vários apelidos atraentes para veículos pequenos, como o Smart. Um fato fica claro: a circunferência de manobra extremamente pequena do Smart Fortwo, de 7,30 metros, torna-o fácil de manusear. No entanto, isso não o ajudará nas inspeções veiculares rotineiras (MOT); o carro de dois lugares deixa uma impressão medíocre. Com o passar dos anos, a probabilidade de falhas aumenta.

Contexto do Veículo

A terceira geração do Smart Fortwo chegou ao mercado em 2014. Em 2017, foi introduzida uma versão elétrica (eDrive), e a partir de 2018, os Smarts movidos a eletricidade foram rotulados como EQ.

Em 2019, a Smart parou de produzir motores a gasolina; os últimos modelos saíram das linhas de produção na primavera de 2024.

Carroceria e Modelos

O veículo compacto é oferecido como um dois lugares fechado e um conversível, que estreou em 2016. Seu teto de lona retrátil e barras de teto removíveis proporcionam uma experiência ao ar livre. O Smart Fortwo é particularmente esportivo na versão de edição limitada Brabus Ultimate, equipada com 92 kW/125 PS.

Dimensões (de acordo com o ADAC)

2,70 metros x 1,66 metros x 1,56 metros (C x L x A)

Capacidade do porta-malas: 260 litros (Versão elétrica: 150 litros)

Vantagens

O ADAC elogia os recursos de segurança do carro, com cinco airbags e um sistema de segurança para pedestres. Durante as inspeções, a suspensão recebe elogios por suas molas e amortecedores, enquanto os sistemas de propulsão recebem uma classificação perfeita, de acordo com o "Auto Bild TÜV-Report 2024". Os indicadores de direção são médios, com poucos exemplos significativos de falhas.

Desvantagens

Os principais problemas com o carro compacto giram em torno de sistemas de escapamento defeituosos e freios de mão falhos. Ambos os fatores contribuem para uma taxa de falhas aumentada na terceira inspeção. O Smart frequentemente falha nas inspeções devido a ajustes nas luzes de headlights e problemas com a iluminação frontal e traseira. A aprovação do teste de gases de escape não é garantida.

Análise de Quebras

Olhando pelo lado positivo, o desempenho melhora com a idade. Os Smart Fortwos de 2014 e anteriores apresentam um desempenho inferior nas estatísticas de quebras do ADAC, enquanto os de 2018 encontram um equilíbrio, e as versões mais novas se destacam. Os pontos comuns de falha incluem correias de transmissão e velas de ignição nos modelos de 2014, baterias (de 2015 a 2019) e fechaduras de ignição (de 2016 a 2018).

Motores

A gasolina (Três cilindros, tração traseira): 45 kW/61 PS a 125 PS com 92 kW/125 PS

Elétrico (Tração traseira): 60 kW/82 PS

Valores de Revenda Projetados do Trust Automóvel Alemão (DAT) com quilometragem estatisticamente prevista - três exemplos de preço

Fortwo Coupé Basis passion (6/2015); 45 kW/61 PS (Três cilindros); 101.000 quilômetros; 5.614 euros

Fortwo Coupé Brabus (6/2017); 80 kW/109 PS (Três cilindros); 82.000 quilômetros; 15.099 euros

Fortwo Cabrio EQ (6/2020); 60 kW/82 PS (Três cilindros); 51.000 quilômetros; 8.824 euros

Apesar de seu tamanho pequeno, o Smart Fortwo é uma escolha popular para exploradores urbanos e deslocamentos compactos. A presença de carros pequenos como o Smart nas ruas da cidade é evidente, já que eles navegam com facilidade em espaços apertados devido a suas dimensões compactas.

No entanto, ter um carro pequeno como o Smart Fortwo requer manutenção regular, especialmente para componentes como o sistema de escapamento e freio de mão, que são frequentemente a fonte de falhas.

