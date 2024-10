O Mazda MX-5 oferece uma abundância de experiências de condução emocionantes, mantendo o preço acessível.

Enquanto alguns carros precisam de muito poder para serem divertidos, o Mazda MX-5 não requer muito cavalos de potência para oferecer diversão. No entanto, se você deseja explorar todo o seu potencial, aja rápido. Não espere praticidade, mas sim muito entretenimento.

Carros que proporcionam prazer também podem ser práticos. Mas quando se trata do Mazda MX-5, o prazer na direção é uma obrigação. Afinal, é tudo o que ele tem a oferecer, e faz isso em abundância.

A Mazda é uma das poucas grandes fabricantes de carros que ainda podem se dar ao luxo de uma simples diversão. O MX-5 está no mercado desde 1989, testemunhando a chegada e a partida de muitos concorrentes. Mesmo a geração atual, em produção desde 2015, sobreviveu ao seu irmão técnico, o Fiat 124 Spider. Sua longevidade não é apenas devido a bons genes; a herança é forte. O MX-5 mantém a tradição dos roadsters britânicos, combinando dimensões compactas, peso leve, simplicidade, teto macio e tração traseira em uma mistura clássica que simplesmente evoluiu ao longo dos anos.

Paradas de Mau Humor

E a mistura ainda é deliciosa. Uma vez sentado baixo acima do asfalto, o teto macio jogado para trás com a mão direita, o motor de quatro cilindros ligado, o volante segurado e as marchas engatadas, é impossível ter um mau humor. A suspensão firme e o distância entre eixos curta, junto com a direção direta e o vento no cabelo, tornam a direção uma experiência imediata.

O motor de quatro cilindros de 2.0 litros do carro de teste pode não produzir melodias como os carros esportivos de seis e oito cilindros caros, mas sua entrega linear de torque e potência mais do que compensa. 200 Nm não é mais uma novidade na era dos motores turbo. Mas quando se dirige com o teto abaixado, o MX-5 parece muito mais rápido do que sua velocidade indica, fazendo com que os 200 Nm sejam mais do que suficientes.

Não para quem é alto ou tem muita bagagem

No entanto, a sensação de velocidade também é a razão pela qual a viagem é intensa. O Mazda balança o cabelo mais do que outros conversíveis porque o para-brisa termina bem abaixo da cabeça do motorista, o que pode ser desconfortável para muitos europeus centrais com mais de 1,80 metro de altura. Além disso, o roadster nipônico é muito apertado para quem viaja com muita bagagem. O pequeno porta-malas pode caber uma mala de fim de semana para dois, mas viagens mais longas exigem uma disciplina rigorosa de embalagem. O cockpit é apertado, até mesmo uma carteira e um telefone lutam para caber confortavelmente. Apesar das condições apertadas, o interior mostra a longa experiência de Mazda com roadsters, com ergonomia, operação, design e processamento em alto nível.

Apple CarPlay e Android Auto agora podem ser usados sem fio, o que é uma grata surpresa após a recente atualização. Operar os recursos através do controle rotativo push entre os assentos é uma experiência agradável.

Vidas Longas, Muitos Atualizações

Atualização. A Mazda dominou a arte de manter seus modelos frescos sem precisar substituí-los completamente. Como uma fabricante relativamente pequena em termos globais, a Mazda permite que seus carros tenham vidas mais longas antes de serem substituídos, mas os melhora extensivamente nesse período. Como resultado, o MX-5 ainda parece moderno após nove anos, e seu design atemporal ajuda a mantê-lo atraente.

A Mazda também superou seu concorrente italiano, que muitas vezes parecia excessivamente chamativo com o tuning Abarth, pintura bipartida e canos de escape grossos.

O MX-5 não precisa provar nada. Nem precisa de modificações extremas. Com sua atualização, a Mazda se concentrou em assistentes refinados, melhor infotainment e o novo "Modo de Pista". Este é um estágio intermediário para o ESP que proporciona aos motoristas mais liberdade do que a configuração padrão, mas ainda intervém em caso de emergência. No entanto, empurrar o carro até seus limites exige esforço, já que o Mazda, apesar de sua agilidade e vivacidade, mantém uma disposição amigável, evitando excentricidades e proporcionando aderência suficiente mesmo em chuva pesada. Quer você dirija rápido ou devagar, o pequeno roadster se destaca e aproveita ambos.

Um Carro Inapropriado para o Uso Diário

No entanto, o carro japonês só é adequado como um carro do dia a dia por parte do ano. Isso não é devido ao teto macio (que também pode ser substituído por um teto rígido), mas sim ao conceito geral. Há pouco espaço para bagagem, o motorista senta-se perto e não muito confortavelmente, e o passageiro tem que se contentar com um espaço para os pés estreito. Mesmo com o teto fechado, é barulhento por dentro e o conforto de Directed é limitado. Mas esses são pequenos inconvenientes, já que o MX-5 é melhor aproveitado como um brinquedo de verão nas estradas rurais.

O roadster Mazda, especificamente o com motor de 1.5 litros oferecendo 132 cv, agora tem um preço mínimo de 33.200 euros. Há uma década, sua geração anterior estava disponível por um preço muito mais acessível de 22.800 euros. Se você optar pelo motor de 2.0 litros, precisará de pelo menos 37.800 euros. No entanto, seja rápido, já que o motor de quatro cilindros aspirado de 2.0 litros deixará de atender ao padrão Euro 6e de emissões até o final do ano e, posteriormente, será descontinuado. Restando apenas o motor a gasolina menor, que diminui um pouco o espírito esportivo do Mazda MX-5, mas a essência da emoção da direção com teto aberto permanece inalterada.

Especificações Técnicas do Mazda MX-5:

Um roadster de dois lugares e duas portas

Medidas: 3,92 metros de comprimento, 1,74 metros de largura (1,98 metros com espelhos), 1,26 metros de altura, distância entre eixos: 2,31 metros, capacidade do porta-malas: 130 litros

Motor 2.0 litros, quatro cilindros; potência máxima de 184 cv, torque máximo de 205 Nm a 4.000 rpm, tração traseira, câmbio manual de seis velocidades, 0-100 km/h: 6,5 segundos, velocidade máxima: 219 km/h, consumo combinado: 6,8 litros/100 km, emissões de CO2: 153 g/km, norma de emissões: Euro 6d, consumo em teste: 8 litros/100 km

Preço: a partir de 37.790 euros

