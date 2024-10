A mecânica funcional das válvulas de bicicleta é intrigante.

Válvulas de bicicleta podem parecer straightforward, mas elas vêm em várias formas e tamanhos. Essas válvulas são essenciais para encher os pneus da bicicleta, que são preenchidos principalmente com ar. Elas deixam o ar entrar e impedem que ele escape. Normalmente, há uma haste de válvula conectada ao interior do pneu ou à borda do pneu para modelos sem câmara. Esta haste apresenta uma rosca externa, permitindo que a câmara de ar se fixe à borda do pneu e a válvula se encaixe dentro da haste.

No mundo da bicicleta, três tipos de válvulas principais ganharam popularidade: a Dunlop, a Schrader e a válvula francesa estreita (também conhecida como válvula Presta). Todos eles têm um mecanismo interno que regula a entrada e saída de ar. Encher a câmara de ar ou o pneu geralmente requer a conexão de uma bomba à válvula.

Válvula Schrader - compatível com válvulas de carro

A válvula Schrader, semelhante àquela usada em pneus de carro, possui um pequeno pino através do qual o ar entra. Para encher, pressione o pino, abrindo a válvula e permitindo que o ar flua para dentro da câmara de ar. Quando a pressão no pino da bomba diminui, a válvula fecha, mantendo o ar contido dentro da câmara de ar. Pressionar o pino da válvula interna também pode permitir a liberação de ar, se necessário.

Em contrapartida, a válvula Presta usa uma porca para fixar seu pino de válvula central. Antes de abrir, essa porca deve ser afrouxada. Após a conexão com a bomba, o ar pode ser forçado através da válvula para dentro da câmara de ar. Após a remoção da bomba, a porca é apertada, fechando a válvula e retendo o ar dentro do pneu. Tanto as válvulas Schrader quanto as Presta impedem que o ar escape quando não abertas ativamente. Assim como as válvulas Schrader, as válvulas Presta podem ser abertas pressionando o pino da válvula após afrouxar a porca, permitindo a liberação de ar da câmara de ar ou do pneu.

Válvula Dunlop - a mais comum

Comumente conhecida como válvula Dunlop ou válvula Blitz, ela é distinta em sua estrutura. Ao contrário de outras válvulas, ela não possui um mecanismo externo para abrir. Em vez disso, a cabeça da bomba é simplesmente colocada sobre a abertura da válvula, e o ar é forçado para dentro da válvula. Acima do extremo inferior da válvula com pequenas aberturas, uma manga de borracha ajustada para fora devido à pressão do ar inflado, permitindo que o ar da bomba entre na câmara de ar.

Uma vez inflado, a manga de borracha se comprime firmemente em torno das aberturas, impedindo a fuga de ar da câmara de ar. Portanto, a liberação de ar pressionando o pino não é uma opção. Para deixar o ar sair, a válvula Dunlop inteira deve ser desconectada da haste da válvula ou completamente desparafusada dela.

Nova válvula no horizonte

A Schwalbe, fabricante alemã de pneus de bicicleta, visa introduzir um novo tipo de válvula: a válvula Clik. As características únicas incluem uma cabeça de bomba especialmente projetada para a válvula, que se conecta com segurança à abertura da válvula com um clique audível, garantindo um selo apertado. Dentro da válvula Clik, uma mola impede que o ar escape do tubo inflado. Quando a cabeça da válvula Clik correspondente é colocada sobre a válvula, a mola é comprimida e o canal de ar dentro da válvula é aberto. A válvula Clik é esperada para chegar ao mercado até o final de 2024.

